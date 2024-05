La sastreria Toni Barceló apropa l’art local de Reus a la seva botiga

La sastreria Toni Barceló de Reus ha iniciat una col·laboració amb l’artista local, Marta Argentina, per exposar una de les seves obres a l’entrada de la botiga. «Penso que el públic objectiu del nostre client i el d’ella podria ser semblant i hi ha gent que ve a comprar que podria estar interessat per l’obra», comenta Toni Barceló, propietari del comerç.

«És promoure l’art local i, si la cosa té èxit, hi ha la possibilitat de fer-ho amb més artistes locals», afegeix Barceló. Aquesta aliança té com a objectiu fusionar la moda i l’art i, a banda d’exposar la seva pintura a l’entrada, una de les idees és integrar les obres d’Argentina en els forros dels vestits i jaquetes que la sastreria produeix.

«Nosaltres estem presentant uns forros diferents que a Espanya no ho presenta tothom» afirma Barceló. L’artista local, Marta Argentina, ho troba una idea interessant perquè «surts del vestit clàssic per donar-li un toc més modern». «La gent ho portarà a la jaqueta i, juntament amb la peça de roba, se’ls hi enviarà un QR amb tota la informació de l’artista i l’obra», assegura el propietari.

«Així, potenciem el nostre producte i al mateix temps donem a conèixer a artistes locals de Reus», tanca. La iniciativa no només aporta un toc artístic i original, sinó que també ofereix una manera innovadora de portar l’art a la vida diària.