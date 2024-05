Adolescents de Reus participen en la 1a edició del Torneig de Dramatúrgia per a Instituts

L’alumnat de batxillerat de les 7 ciutats participants de la primera edició del Torneig de Dramatúrgia per a Instituts de la Xarxa Transversal va finalitzar el procés de creació el passat 14 de maig amb l’escenificació dels guions treballats interpretats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atance i Roger Vilà a la Sala Beckett de Barcelona.

L’acte tenia la posada en escena d’un combat de boxe on actrius i actors anaven entrant al ring a interpretar cadascun dels textos. Dèlia Brufau i Natàlia Barrientos (Les de l’hoquei) van presentar i dinamitzar la sessió fent partíceps a tot l’alumnat i professorat que hi va assistir, per tal que compartissin l’experiència i l’emoció del moment.

Després de veure totes les peces, cada persona va emetre un únic vot, que estava ponderat segons la quantitat d’estudiants de cada ciutat per tal que fos equitatiu.

L’Institut Celestí Bellera de Granollers en va sortir guanyador amb el seu text «Rebel·lió», protagonitzat per dos superherois (Alba Pujol i Martí Atance) amb dubtes existencials que finalment feien un gir literal al guió i es rebel·laven contra els mateixos dramaturgs estripant els seus papers per decidir què volien ser.

El Torneig de Dramatúrgia per a Instituts és un projecte impulsat per Tramoia i la Xarxa Transversal , amb el suport dels ajuntaments i teatres municipals de les 7 ciutats participants (Teatre Monumental de Mataró, Teatre Auditori de Granollers, Teatre Auditori de Sant Cugat, Teatre Principal d’Olot, Teatre Municipal El Jardí de Figueres, Teatre Bartrina de Reus i Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú) i del Departament de Cultura de la Generalitat i la col·laboració de la Sala Beckett, que va cedir les seves instal·lacions per a l’acte de clausura.

Es tracta d’una activitat artística i formativa per acostar els i les joves a les arts escèniques i per treballar la creació de públics culturals, que ofereix una panoràmica de tots els passos de creació d’una obra teatral: des de l’escriptura i lectura de text, fins als assajos de la posada en escena amb intèrprets.

