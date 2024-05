La Nit dels Museus servirà aquest 2024 per acomiadar el Museu d’Art i Història de Reus

Amb una programació conjunta ideada pels Museus de Reus i per l’Agència Reus Promoció, el proper dissabte 18 de maig se celebrarà a la ciutat una nova edició de la Nit dels Museus que, enguany, té el lema “Museus per l’educació i la investigació”. En el cas de la capital del Baix Camp, la commemoració de la Nit dels Museus servirà aquest 2024 per acomiadar el Museu d’Art i Història de la ciutat que tancarà les seves portes fins al 2026, quan es reobrirà de nou amb una fisonomia totalment diferent.

El Dia Internacional de Museus és una bona ocasió per agrair els 63 anys de servei i acomiadar-se de l’equipament tot visitant per últim cop les exposicions permanents i les sales de reserva. Sense oblidar les activitats que es desenvolupen en els altres equipaments: el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, el CIMIR, el refugi de la Patacada i la bòbila del Sugranyes.

Per la seva banda, el Gaudí Centre, i d’altres espais patrimonials de la ciutat, com a l’Institut Pere Mata, el Campanar de la Església Prioral de Sant Pere i l’Estació Enològica aporten a aquesta celebració l’oportunitat de conèixer el ric i intens llegat arquitectònic de la ciutat mitjançant visites guiades, activitats familiars i tallers per als més joves i un seguit d’activitats accessibles i inclusives adreçades a tots els públics.

S’han organitzat un gran nombre d’activitats i horaris ampliats que permetran que tothom pugui gaudir de la gran festa. El Dia Internacional dels Museus és una oportunitat clau per mostrar tota la feina que es fa des dels museus i els altres espais patrimonials, que el lema de l’ICOM d’enguany ho abraça perfectament.

Pel Dia Internacional dels Museus es convida a la ciutadania a repensar l'educació i imaginar un futur en què l'intercanvi de coneixements transcendeixi les barreres, on la innovació s'uneixi a la tradició.

Museus de Reus

La programació gira al voltant del dissabte 18 de maig, Dia Internacional de Museus. La setmana anterior, del 14 al 17, es faran visites a les sales de reserves de les col·leccions d’art i història, arqueologia, etnografia i fotografia. Visites que s’incrementaran al llarg del dissabte 18 de maig.

La Nit dels Museus acabarà al Museu d’Art i Història (a la plaça de la Llibertat) amb visites a ritme de música de dj fins a les dotze de la nit. Al llarg del dia, a la façana, una gran pantalla ens recordarà algunes de les exposicions que s’han realitzat durant els seixanta-un anys d’història de l’equipament.

La setmana següent, del dimarts 21 al dissabte 25 de maig, es podrà gaudir de tot el catàleg de visites que disposa els Museus de Reus. Les visites de les exposicions permanents i temporals guiades pels tècnics de la casa. Insistim que serà l’últim de visitar les del Museu d’Art i Història en el format actual. També cal destacar l’exposició del centenari del pintor Morató Aragonès que finalitza el 25 de maig.

A més dels espais museístics de Salvador Vilaseca amb la seva cambra cuirassada de l’antic Banc d’Espanya, Art i Història i Centre de la Imatge Mas Iglesias, cal recordar les visites al refugi antiaeri de la Patacada i la Bòbila del Sugranyes.

La col·lecció d’arqueologia del Museu Salvador Vilaseca ha permès, un any més, portar a terme la col·laboració amb el festival de divulgació històrica Tarraco Viva amb una activitat familiar, un scape-room inspirat en el món dels romans a través d’enigmes i un monòleg històric: (RE) DESCOBRINT TÀRRACO. Hernández Sanahuja i les excavacions de l’eixample de Tarragona que ens trasllada el 1840 quan gràcies a aquest il·lustre personatge posa en valor l’antiga ciutat romana.

Reus Promoció

Des de la regidoria de Projecció de Ciutat, es vol fer especial incidència amb els temes de l’accessibilitat i la inclusió social. Per això dues de les activitats que s’han preparat al Gaudí Centre tindran lloc al carrer de manera el fet que el museu surti al carrer ja és un element trencador que apropa el museu a la ciutadania, i així mateix permet donar a conèixer la resta d’activitats que es realitzen a l’interior i el museu pròpiament.

També als jardins del Pavelló 6 de l’Institut Pere Mata s’hi realitzarà un taller. Continuant amb la línia de tenir la mirada posada en l’accessibilitat, per aquesta edició al Gaudí Centre i l’Institut Pere Mata comptaran amb dues activitats signades amb llengua de signes catalana (LSC):

- Al Gaudí Centre: Gaudí, un geni dos amors. Visita teatralitzada a càrrec de Lucky Luke Produccions.

- A l’institut Pere Mata: Visita guiada al Pavelló 6

Des de l’Agència de Reus Promoció, se sumen a la celebració de La Nit dels Museus amb un programa que inclou una gran diversitat de propostes pensades per a tothom amb visites guiades, activitats familiars i tallers o altres propostes més lúdiques, i amb la voluntat d’acostar la figura d’Antoni Gaudí i el patrimoni de la ciutat a tothom, ciutadans i visitants.

