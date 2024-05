L’Incasòl pretén renovar el Parc de la Maquinària de Reus per 700.000 euros

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) preveu portar a terme una reforma de l’aspecte del Parc de la Maquinària. Aquesta és una illa residencial, amb una quarantena d’habitatges adossats, localitzada a prop del polígon Agro-Reus i delimitada pels carrers de Sant Domingo de la Calzada, el Passatge de la Mare de Déu del Camí i la Placeta de Sant Ermengol. Aquesta zona ocupa una superfície total de 10.150 metres quadrats.

L’asfalt, el clavegueram l’enllumenat i el mobiliari urbà seran tres aspectes que renovaran amb un import total de 695.727,98 euros.

Segons el document del projecte que s’aprovarà inicialment avui en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus, detalla que «l’entorn del conjunt del Parc de Maquinària presenta un grau d’urbanització, enllumenat, pavimentació i serveis generals de tipus baix» a causa de «la seva antiguitat (any 1967) i la falta de manteniment».

A més, també apunta que «el sistema de clavegueram aboca a la part superior del terreny a la carretera, mitjançant un bombeig que resulta insuficient en cas de pluges fortes». A més, «les xarxes d’aigua i electricitat pràcticament es toquen, no existeixen caixes de protecció d’electricitat, havent-se produït sovint contacte elèctric amb les instal·lacions d’aigua».

Per aquest i altres motius, el document proposa portar a terme diverses accions que iniciaran amb la demolició de tot el paviment del passatge de la Mare de Déu del Camí i tota la vorera oest del carrer Sant Domingo de la Calzada, a més d’eliminar els murets i paviment de la placeta de Sant Ermengol, junt amb la retirada d’altres elements.

Aleshores, es pavimentaran el carrer i el passatge de la Mare de Déu del Camí, i aquest últim s’anivellarà l’altura de la calçada i la vorera, apostant per una restricció del pas de vehicles a favor del vianant. Pel que fa al clavegueram, s’establirà una xarxa separativa amb abocament al col·lector cobert del Barranc, que passa pel carrer Joan Alcover. Per una altra banda, l’enllumenat es renovarà a tot el passatge i en la vorera oest del carrer Santo Domingo de la Calzada, mentre que l’enllumenat de la vorera est es mantindrà.

Respecte als jardins, s’intentarà mantenir o recuperar el màxim número d’arbrat existent, com els xiprers del passatge i les oliveres de la placeta, a més de la col·locació de fileres alternades de lledoners al passatge i de plantes i arbustos mediterranis en la placeta. En l’àmbit de mobiliari urbà es col·locaran bancs, papereres, pilones de protecció dels vianants i per evitar l’aparcament de vehicles no autoritzats i, finalment, elements de jocs infantils en la placeta de Sant Ermengol.