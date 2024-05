Abascal atura un míting a Reus per encarar-se a un petit grup de manifestants antifeixistes

Abascal prova de trencar el cordó policial per acostar-se a una desena de manifestants a l'acte de Reus.ACN

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aturat el seu míting a Reus (400 persones) per apropar-se físicament a un petit grup d'una desena de manifestants que protestaven contra l'acte.

El seu gest no ha derivat en incidents, tot i que el cordó policial dels Mossos s'ha vist compromès. Abans de baixar de l'estrada, Abascal ha qualificat els manifestants de «xusma» que «té problemes amb el sabó», i ha «advertit» el cap del dispositiu dels Mossos que «no tolera» que s'interrompin els seus actes.

«El problema de convivència és evident, ho demostra la conselleria d'Interior que assegura sempre que hi hagi una xusma molestant», i «no tolerarem més la comissió de delictes». El líder de Vox a encoratjat els assistents a fer el mateix que ell.

Abascal ha emulat a Reus el que va fer durant la campanya del 23-J a Badalona, tot i que en aquesta ocasió es tractava d'un grup molt reduït que s'ha vist envoltat ràpidament pels assistents a l'acte. Una situació de tensió que no ha anat més enllà de la violència verbal, però que ha forçat els Mossos que es trobaven en aquell punt a intentar frenar l'escalada. Segons fonts policials, la situació s'ha resolt amb algunes identificacions.

El líder de Vox, però, ha aprofitat per carregar contra els Mossos i acusar la Conselleria d'Interior de permetre la presència de «xusma separatista» de manera «calculada». «Sempre ens intenten assetjar restant llibertat», ha afirmat. «Li ho dic al cap de dispositiu: no tolerarem que s'impedeixi la celebració de mítings», ha cridat abans de demanar-li que identifiqués els manifestants «per poder denunciar-los per la comissió d'un delicte electoral».

Acusa Junts i ERC d'atacar la llibertat

Durant el míting, el líder de Vox ha criticat també ERC i Junts pels anuncis que les dues formacions han fet sobre la promoció de l'ús social del català. Segons Abascal, ERC i Junts «no volen reforçar el català», sinó «reforçar l'atac a les llibertats». «Nosaltres defensem el català i l'espanyol, però sobretot defensem la llibertat de la gent per escolaritzar els seus fills en la llengua que vulguin», ha dit.

En aquest punt, ha tornat a culpar els «separatistes» de tenir una «visió totalitària de la societat catalana». «Pensen que Catalunya els pertany, però són ells els que estan matant Catalunya destruint la seva identitat promovent la immigració il·legal i la islamització de Catalunya». «Parlen molt de garantir la presència del català, però aquí el que s'acabarà parlant per culpa d'ERC i de Junts és l'àrab».

Abascal demana «un últim esforç»

Abascal també ha afirmat que Reus és exemple de la «creixent islamització» per part de persones que «en molts casos no venen a integrar-se» sinó «directament a imposar les seves». En aquest sentit, ha demanat «un últim esforç» perquè els ciutadans vagin a votar Vox diumenge, perquè «no tots som iguals». «Aquí hi ha un home que ha defensat la convivència dels catalans davant el frontisme del separatisme».

L'últim escó de Tarragona

El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha afirmat que la seva formació ha fet «callar» els que deien que Vox no tenia lloc al mapa polític català, i ha assegurat que la «mobilització» en aquesta campanya ja és «imparable». «Estem més a prop de portar Abascal a la Moncloa, perquè és el que necessita Espanya», ha dit.

Garriga ha afirmat que Vox es juga un escó a Tarragona amb el PSC i els partits separatistes, que «són el mateix». «L'últim escó, o se l'emporten els separatistes que promouen la islamització de Catalunya, o els que volem que Catalunya segueixi essent motor d'una gran Espanya», ha dit.