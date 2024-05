El Trapezi ‘torna’ a les escoles de Reus per fascinar 2.400 alumnes de 25 escoles

El Trapezi torna a les escoles a partir d’avui amb l’objectiu de potenciar que el món del circ formi part de l’imaginari dels infants des de ben petits. L’actuació que s’interpretarà enguany és Amb P de Pallasso, de Sabanni, un pallasso que fa més de 25 anys que fa riure i deixa bocabadats tant els més petits com els més grans.

«El seu amor per la màgia, el circ i el pallasso ens permet veure des dels seus ulls un món fascinant i viatjar junts allà on tot és possible», remarca l’organització. Trapezi a les escoles durarà dos dies, dimecres 8 i dijous 9 de maig, i se celebrarà a la Carpa del Parc de Sant Jordi, amb un total de quatre actuacions programades, a les 9.15 hores i a les 11 h. Hi participaran 25 escoles amb un total de 2.400 alumnes d’arreu de la ciutat.

Cal recordar que l’edició número 28 de la Fira de Circ de Catalunya, el Trapezi, començarà avui mateix. Fins al dissabte, Reus serà l’epicentre del món circense, amb la participació de més de trenta companyies catalanes, estatals i internacionals que presentaran les últimes novetats del sector en indrets tan diversos com els teatres, les places, la Palma, el jardí de la Casa Rull, les carpes o el Parc de la Festa.