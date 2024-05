El Trapezi dona el tret de sortida a Reus amb una gran rebuda per part del públic

La Fira Internacional de Circ de Catalunya, Trapezi Reus, ha començat aquesta tarda, una edició, la del 2024, que s'allargarà des d'avui i fins al proper dissabte 11 de maig. L’acte d’obertura de la Fira s’ha realitzat a les 17:30 h a la plaça del Castell i ha comptat amb l'assistència de les directores artístiques Alba Sarraute i Cristina Cazorla, acompanyades per diferents autoritats i altres personalitats vinculades a l'àmbit de la cultura i del circ d'arreu de Catalunya.

En primer lloc, s'ha fet un minut de silenci amb motiu de la mort de Joan Rigol i Roig, president del Parlament de Catalunya des del 5 de novembre de 1999 fins al 5 de desembre de 2003. Tots els assistents han pogut gaudir, tot seguit, d’un espectacle molt especial de la mà de Martí Soler.

Després, el públic ha vist un dels primers espectacles del Trapezi Reus 2024, «La grUtesca», una reinterpretació molt personal del món del circ a càrrec d'Escarlata, amb Jordi Aspa i Bet Miralta, una companyia que porta més de trenta-cinc anys al món de les arts escèniques.

La tarda continua amb «Finestres» de la companyia Martí Soler, un espectacle que ens parla de la relació entre l’interior i l’exterior humà, i de com es trenquen aquests límits. També tindrà lloc l’actuació de la companyia Jean-Philippe Kikolas, «Duelo», una proposta plena d’humor negre, on es recuperen algunes tècniques de circ clàssic com el llançament de ganivets, el trapezi Washington o el llenguatge del pallasso.

La jornada clourà a la Plaça del Mercadal amb «DESproVISTO», una obra d’UpArte que aposta per la plasticitat, el flexible i el canvi, fent veure que no tot té perquè ser sempre de la mateixa forma.

