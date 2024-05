El Banc dels Aliments romandrà a Escultor Rocamora i obrirà un nou magatzem a Tarragona

Els núvols que impedien veure què presentava el futur per al Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona comencen a dissipar-se. Aturada mentrestant la sentència judicial que l’obligava a abandonar les instal·lacions de l’actual seu al carrer de l’Escultor Rocamora de Reus, i malgrat haver plantejat en el passat la possibilitat de traslladar-se, «hem pres la decisió de continuar aquí mentre estiguem bé», afirma el director de l’entitat, Manuel de la Calzada.

Així mateix, la fundació ha decidit llogar un magatzem al polígon Riu Clar de Tarragona per crear «una bicefàlia», perquè «ens interessa logísticament» i per demostrar «que no som només el Banc dels Aliments de Reus, sinó de les comarques de Tarragona». La previsió és que la nau estigui operativa en uns mesos, «quan puguem moblar el magatzem, col·locant una cambra de congelats i una altra de fred i les prestatgeries», declara de la Calzada.

La inauguració d’un segon punt de recollida i entrega d’aliments permetrà que el repartiment dels productes «sigui molt més fàcil per a moltes entitats». Des de Tarragona, es donarà cobertura a la meitat nord de la província, i des de Reus es repartirà fins al sud del Montsià. «Les coses no estan bé, perquè mai estan bé, però tampoc estan malament», expressa el director.

Manuel de la Calzada explica que els advocats estan treballant per anul·lar definitivament el dictamen judicial que els obligava a abandonar les instal·lacions de Reus. «Ja es va aturar tot», apunta, tot recordant que l’execució del desnonament es va parar en demostrar que la nau formava part de la fundació —només estaven afectades dues habitacions de les oficines— i no d’una organització amb ànim de lucre. «No és que ho hàgim solucionat, però està en vies de fer-ho; m’imagino que la conclusió també serà positiva», tanca.

La fundació ha decidit quedar-se a la nau de Reus «mentre estiguem bé».Gerard Marti Roig

També apunta que la remodelació de l’entorn del Mercat del Carrilet generava preocupació en el si de l’entitat, atès que, tenint en compte la proposta original formulada durant l’anterior mandat, la intenció era que el carrer de l’Escultor Rocamora passés a ser de prioritat invertida. «Després de parlar amb representants polítics, ens han dit que això no passarà fins d’aquí 2 o 3 anys, així que quan ocorri, ja parlarem amb l’Ajuntament a veure si podem continuar portant camions per descarregar palets», comenta.

Del camp i el transport

Avui dia, unes 33.700 persones es beneficien dels aliments que reparteix la fundació a la demarcació a través de les diferents entitats socials. També distribueix productes d’higiene personal i per a la llar, com lleixiu, xampú o gel de dutxa. L’any passat, arribà a entregar copes menstruals i compreses.

Per al futur, els principals reptes que afronten els bancs d’aliments, assegura de la Calzada, són recaptar un miler de tones més de menjar provinent del camp, per suplir les ajudes europees, i recuperar els contactes amb el col·lectiu de transportistes per enviar els excedents que puguin originar-se en alguns magatzems cap a províncies on puguin fer falta els productes.