Les Artistes Locals celebren 18 anys vivint el teatre juntes a Reus

Va ser l’any 1996 quan Alba Aluja, Irene Benavent i Georgina Llauradó van començar el seu viatge artístic, trobant-se per primera vegada al Teatre Bravium de Reus. Recorden amb una alegria contagiosa els seus inicis, quan les converses als afores dels assajos es convertien en un calaix d’idees i somnis.

«Érem adolescents plenes d’il·lusió, somiàvem molt despertes», confessen amb somriures. Durant aquells inicis, al Teatre Bravium, va ser on van crear i programar les Varietats Golfes amb altres membres del teatre; un cafè-teatre on tots els primers divendres de cada mes convidaven la gent a pujar a l’escenari i fer el seu número personal.

D’allí van començar els espectacles de carrer a Salou. Afirmen que «en aquella època ens atrevíem a fer teatre de text, de carrer, titelles, dansa i cant», i van començar a donar cursos de teatre als estius. «D’aquí va venir fer-nos associació, d’aquí vam crear les Artistes Locals», comenten. Amb el temps, la demanda de cursos va créixer, portant-les a crear l’associació per donar una base legal a les seves activitats. L’agrupació neix oficialment el 27 de març de 2006, coincidint «per pura casualitat» amb el Dia Mundial del Teatre.

Des de llavors, les Artistes Locals han estat en un constant creixement, explorant diverses facetes de l’art teatral i establint-se com a referents de la cultura local. El seu compromís amb el teatre i la comunitat les va conduir a impulsar festivals teatrals innovadors, fent d’ells pioners en aquest àmbit a Reus, com ara Quarts de Teatre.

El festival va néixer l’any 2013 com un microteatre: «Hi havia un lloc a Madrid on feien microteatre, nosaltres vam agafar una mica la idea, la vam fer créixer com a concepte i hem aconseguit que, actualment, tingui un nom en el món del microteatre». Després van començar a produir el Festival Reus Teatre Musical per «crear circuits a Reus, ja que som d’aquí».

El seu compromís amb la comunitat es reflecteix en la seva feina educativa, impartint cursos de teatre i desenvolupant projectes en col·laboració amb instituts locals per acostar l’art escènic als joves. «Ens agrada que la gent tingui altres maneres d’arribar al teatre», expliquen, destacant la seva missió com a «agitadores culturals».

Ara mateix, tenen uns 70 alumnes a les seves classes i «la majoria s’imparteixen des de dalt d’un escenari, en teatres com el Bravium o la Sala Santa Llúcia». Són tallers enfocats a «qualsevol persona que tingui la inquietud de fer teatre».

Un dels seus projectes més recents i ambiciós és La Roser, una obra teatral que captura l’essència de Reus i la seva evolució al llarg dels anys i «és el primer cop com a teatre que ens atrevíem a fer una cosa gran». Amb La Roser, les Artistes Locals han donat vida a la història de la ciutat a través dels ulls i la veu d’una dona que escriu un diari, «en honor a la tieta de la Georgina».

Amb la col·laboració de diversos talents locals, han creat una experiència teatral immersiva que ha captivat el públic i ha enfortit els llaços entre la comunitat i la seva història. «Vam agafar a la gent que podia participar, vam elaborar un text i en Jaume, que sap tot de Reus, ens va guiar molt per poder saber tota la història de la nostra ciutat, de la ciutat que ens ha vist créixer».

A través del seu compromís amb la seva ciutat natal, les Artistes Locals també fan una declaració en favor de la descentralització cultural. Demostrant que el talent i la innovació no estan limitats a les grans urbs, sinó que poden florir en entorns més petits com Reus, subratllen la importància de les comunitats locals en la creació i promoció de l’art.

Amb la seva visió de «local a global», les Artistes Locals continuen inspirant a altres artistes i fent del teatre una part indispensable de la vida cultural de Reus. «Crec que agafa molta força les coses que fem a la nostra ciutat perquè sempre se’ns havia dit que per fer coses s’havia d’anar a Barcelona i hem demostrat que sí que es poden fer coses interessants i bones havent nascut a Reus», asseguren.

A més, estan cuinant nous projectes que «encara no podem dir res», però seran des de produccions teatrals fins a iniciatives educatives. «Són projectes de trepitjar escenari i d’altres coses que van en la línia que portem, continuarem fent formació i que no l’hem deixat de fer mai», tanquen.