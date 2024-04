Rigoberta Bandini tria el barri Gaudí de Reus per gravar un videoclip

L’edifici blau del barri Gaudí de Reus ha servit d'escenari de gravació i sessió fotogràfica per presentar la col·laboració que Rigoberta Bandini ha fet amb els artistes italians Colpesce Dimartino per la versió en castellà de Splash (más que mares), que el duet sicilià va presentar al Festival de San Remo i per la qual han rebut prestigiosos premis.

La sessió fotogràfica i posterior gravació es va dur a terme el passat 18 de març i es va gestionar des de l’Agència de Promoció de Ciutat, a través de l'oficina d'atenció als rodatges Reus Film Office, i la Comunitat de propietaris de l’esmentat edifici.

A Splash (más que mares) es reflexiona de les falses expectatives i la frustració. I, tal com la mateixa cantant indica a les seves xarxes socials, la cançó ja està disponible a totes les plataformes.

