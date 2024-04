Multes de fins a 750 euros per llençar les deixalles fora dels contenidors a Reus

L’Ajuntament de Reus inicia una campanya per combatre els actes incívics relacionats amb la gent que llença les deixalles fora dels contenidors de la brossa. Actualment, el servei de recollida de brossa recull residus llençats a fora de contenidors suficients per a omplir tres contenidors de 20 metres cúbics diàriament. La campanya preveu actuacions informatives i sancionadores per tractar de resoldre el problema.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, assegura que «la majoria de la ciutadania té cura de l’espai públic, i aquesta ens reclama que actuem davant d’aquells que no ho fan». «Aquesta situació genera una despesa extraordinària en la recollida de la brossa per accions que no es farien si tothom diposités els residus al lloc adequat», explica la batlle.

El regidor en l’àmbit de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, detalla que el cost va ascendir fins als 895.000 euros en l’exercici de 2023. Per exemple, una de les accions incloses dins d’aquesta despesa és un servei de recollida específica per tot allò que es troba al voltant de les illes de contenidors. Segons el regidor, aquest té un cost de 235.000 euros anuals.

«És un cost innecessari que acaba assumint tota la ciutadania com a conseqüència», assevera Marcos. A més, el regidor també recorda que la població disposa del 010, un telèfon d’atenció a la ciutadania disponible les 24 hores del dia i gratuït per a demanar la recollida de voluminosos. Aquesta es realitza durant 6 dies de la setmana.

Per aquest motiu, l’Ajuntament iniciarà una campanya informativa tant per la via pública com a través de les xarxes socials per a evitar que aquests fets es produeixin. Per un altre costat, les persones que deixin una bossa de la brossa fora del contenidor s’enfrontaran a sancions de fins a 600 euros i, els que abandonin objectes voluminosos en la via pública, podran ser sancionats amb fins a 750 euros.

La regidora en l’àmbit de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, assegura que «durant aquest mes d’abril ja s’han denunciat a 75 persones per deixar les escombraries fora dels contenidors i a 4 per a abandonar objectes voluminosos en la via pública». «La nostra prioritat és evitar i prevenir aquestes conductes», per aquest motiu, la regidoria hi treballa «des de la unitat de proximitat i a través de la mediació. I també amb binomis especialitzats de la Guàrdia Urbana que es dediquen exclusivament a la vigilància i detecció d’aquests actes incívics».

Precisament, arran d’aquesta campanya que s’inicia la Guàrdia Urbana posarà en servei a agents vestits de paisà per localitzar i denunciar qualsevol acte incívic que es produeixi en la ciutat. No obstant això, tant l’alcaldessa com la regidora han volgut remarcar que «no és una campanya amb voluntat sancionadora, sinó d’educar», però que «en algunes ocasions ens obliguen a arribar a aquest extrem».

Contenidors intel·ligents

Evitar els actes incívics era un dels objectius afegits, a part de millorar l’índex de recollida selectiva a la ciutat, de la prova pilot de contenidors intel·ligents en les urbanitzacions de Blancafort, Sant Joan, Xalets Quintana i Mas Carpa. Aquesta prova va iniciar el passat 16 d’abril i el regidor de Via Pública aprofita per assegurar que, per ara, està sent «tot un èxit». «De moment, no hi ha hagut cap incidència amb la tecnologia de cap de les quatre localitzacions i, per ara, no ens hem trobat gairebé amb cap acte incívic relacionat amb aquests contenidors», apunta el regidor.