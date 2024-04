El 'Tastet de Ciència' reuneix 5.000 persones a la Fira de Reus

El Tastet de Ciència, que ha tingut lloc a la Fira Centre Comercial de Reus, ha reunit 5.000 assistents. L'esdeveniment anual està dedicat a fomentar la curiositat científica entre els més joves. Aquesta xifra rècord reflecteix l'interès creixent del públic per la ciència i el coneixement.

En aquesta ocasió, l’esdeveniment ha estat especialment significatiu en comptar amb la participació d'alumnes de 18 centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona, els quals han presentat una àmplia gamma de treballs acadèmics en els camps científic, matemàtic i tecnològic.

El Tastet de Ciència s'ha consolidat com un espai de divulgació i aprenentatge, on tant estudiants com professors comparteixen les seves investigacions i coneixements amb el públic assistent. A través d'exposicions realitzades pels propis alumnes, els visitants han tingut l'oportunitat d'experimentar conceptes científics de manera pràctica i d'interactuar amb joves científics prometedors.

«Estem molt satisfets d'haver superat el repte logístic de traslladar el 'Tastet de Ciència' a l'interior del centre comercial», afirma Patricia Perugini, gerent del Centre Comercial La Fira. «Aquest èxit és un testimoni, no sols de la nostra capacitat de resposta a les necessitats de l’entorn, sinó del pacte social amb l'educació i el desenvolupament de futurs talents».

Et pot interessar: