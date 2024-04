L’Associació d’Alzheimer vol reduir el temps que es tarda a diagnosticar

L’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp va inaugurar, el passat febrer, el Servei de Diagnòstic i Seguiment, amb la incorporació d’un neuròleg.

La directora del centre, María Jesús Lerín, comenta que la decisió respon a la detecció d’una «mancança en temps». «El trajecte que ha de fer una persona des que nota que té alteracions de la memòria fins que té un diagnòstic a vegades es pot allargar durant un any», explica.

Un dels principals objectius de la nova ala és reduir al màxim possible l’espera: s’ha fixat la meta de tenir el resultat en un mes. «Feia molts anys que volíem posar en marxa el servei», assegura Lerín, qui afegeix que «tot el març i l’abril ja estaven ocupats».

La funció del professional serà «diagnosticar, tenir una persona davant que té deteriorament cognitiu, alteracions de la memòria o dificultats per recordar coses; analitzar i enviar l’usuari a una valoració neuropsicològica i a una prova física que determini si té demència o deteriorament cognitiu o si la persona està sana, però té estrès», assenyala. Lerín subratlla que, com més aviat es detectin les afectacions, «molt millor».

El seguiment és l’altre puntal de la unitat. No fa referència només al control d’una persona que visita el centre per primera vegada per demanar assessorament, sinó també «ajustar» la medicació prescrita dels usuaris ja diagnosticats. «La medicació ha de tenir un seguiment i moltes vegades no és fàcil parlar amb el neuròleg a través de la Seguretat Social; tenint-lo aquí, serà més fàcil», conclou.

Campanya de revisions cognitives L’associació ha estat duent a terme l’última setmana avaluacions neuropsicològiques de cribratge gratuïtes per a tothom qui estigués interessat a conèixer el seu estat cognitiu.

Avui serà l’últim dia de la campanya.



La iniciativa serveix, de retruc, per recordar que cada 3 segons es diagnostica un nou cas de demència al món i que està calculat que entre un 5 i un 8% de la població major de 60 anys patirà l’afectació.



No existeix cap tractament curatiu per a la majoria de les demències, però sí que hi ha formes que poden alentir el seu avenç. Les revisions habituals del funcionament cognitiu permeten detectar les fases inicials, establir un diagnòstic precoç i proposar una actuació eficaç.

