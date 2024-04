El PSC vol incrementar el finançament públic adreçat a les universitats i la recerca

La cap de llista del PSC a les eleccions al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha fet campanya aquest matí ha Reus, -juntament amb l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i el també candidat a les eleccions, Alberto Bondesio- on ha desgranat les propostes socialistes en matèria d’universitats i recerca.

Precisament, Rosa Maria Ibarra ha destacat avui que «nosaltres creiem que les universitats i la recerca, entès com el pol de coneixement que ha de vertebrar el nostre país i la seva economia, és molt important. En aquest sentit, una de les nostres propostes és incrementar els recursos adreçats a universitat i recerca».

«En concret, volem destinar l’equivalent a un 1% del PIB en universitats, i un 2% en quan a recerca, per tenir aquest múscul, aquest teixit tan d’universitats com dels centres de recerca, que els tenim molt potents a les comarques tarragonines».

El PSC vol fomentar la transmissió de coneixement per desenvolupar el teixit econòmic de Catalunya. Cal recordar que a nivell de la demarcació de Tarragona hi ha quatre centres de recerca importantíssims de la Universitat Rovira i Virgili. «Hem d’ajudar a aquest teixit de coneixement que tenim a les nostres comarques per tal que segueixen creixent i desenvolupant-se en el nostre sector productiu».

«Els i les socialistes reivindiquem que els nostres centres de recerca tinguin el finançament necessari, les infraestructures adequades, per poder desenvolupar la seva activitat, atreure i retenir talent, i, en definitiva, per ser aquest pol de coneixement d’excel·lència».

Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha assenyalat que «aquests darrers anys el finançament tant en recerca com en universitats ha patit moltes retallades, el que nosaltres volem és augmentar les inversions públiques per arribar als estàndards europeu. Sabem que el talent ja el tenim, els nostres investigadors i investigadores estan fent recerca que competeix a nivell mundial del màxim nivell, però els hem de facilitar els recursos perquè ho puguin fer encara molt millor».

«És evident que quan els i les socialistes governem a les administracions la força del sector i de les inversions públiques augmenta exponencialment. Als ajuntaments, a Catalunya, a Espanya i al conjunt d’Europa», ha reblat.

Per la seva banda, el candidat Alberto Bondesio ha reafirmat «el compromís del PSC de fer una campanya pro-positiva, sense desqualificacions, ni blocs excloents. Som el partit que es distingeix per fer gala del diàleg i d’un respecte exquisit als nostres adversaris polítics. I això avui, literalment avui, té més importància i més vigència que mai», ha conclòs.

