El Govern planteja un model de finançament en què recaptaria el 100% dels impostos de Catalunya

El Govern de la Generalitat planteja un nou model de finançament, qualificat de «singular», per a Catalunya. La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, va detallar, en el marc d’una conferència a la Cambra de Comerç de Reus, que la proposta es basa «en l’ingrés», partint de l’assumpció de la totalitat dels impostos generats al territori —en l’actualitat, només en gestiona un 9%—.

En aquest escenari, es farien «dues transferències a l’Estat», detallà Mas. Una, pels serveis que Madrid presta a Catalunya. De l’altra, en concepte de cohesió i reequilibri autonòmic. La consellera afegí que la mesura aportaria major sobirania tributària, plena responsabilitat fiscal —«tant si va bé com malament»—, suficiència financera, de manera que la Generalitat «disposaria dels recursos per a finançar adequadament les seves competències», i una eina de transparència i rendiment de comptes.

«No podem continuar posant pedaços al mateix sistema tenint un històric de 40 anys, 40 anys en què Catalunya ha sortit mal parada: cal un canvi de model», reblà, recordant que el dèficit fiscal, la diferència entre els recursos aportats i els rebuts, se situa al voltant del 10% del PIB. «És una qüestió que hauria d’anar molt més enllà de qualsevol plantejament polític, que hauria de generar consens unànime», afegí.

Així mateix, Mas assegurà que la proposta és compatible amb la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i el dret europeu, tot i que requeriria l’actualització de tres lleis «que són modificables», i esmentà que «no podem plantejar un model que suposi pèrdues a altres territoris, però sí corregir el dèficit».

Pedro Sánchez i les majories

La consellera comentà que, amb l’actual context polític en l’àmbit estatal, hi ha «una finestra d’oportunitat política per poder materialitzar la qüestió i fer un canvi estructural en el finançament de Catalunya». Per aquest motiu, en ser preguntada per la decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, de cancel·lar l’agenda pública uns dies «per poder reflexionar i decidir quin camí emprendre», Mas apuntà que «em preocupen els acords escrits i signats que s’han de materialitzar», si bé també expressà «empatia».

«No ens convindria que un nou repartiment de cartes ens anul·lés aquesta finestra d’oportunitat», valorà en referència a la possibilitat que es convoquin nous comicis estatals, atès que «un govern amb majoria absoluta mai no canviaria la situació econòmica a Catalunya».

Avenç en un entorn complex

Així i tot, Mas afirmà que l’economia catalana «avança i resisteix en un entorn molt complex», marcat per contextos com la pandèmia o la guerra d’Ucraïna, que provocà que s’arribés «a uns pics d’inflació que no havíem vist en dècades»; amb un creixement superior a la mitjana europea. La millora també es reflecteix en aspectes com l’ocupació, la taxa de temporalitat o la inversió estrangera, de la mà de projectes com el de Lotte a Mont-roig del Camp. En el futur, s’albiren oportunitats com la reindustrialització o l’activitat productiva d’alt valor afegit.

Representants de les autoritats polítiques i dels sectors empresarials de Reus hi foren presents.Gerard Marti Roig

