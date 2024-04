Reus fa una crida per superar les 1.000 donacions de plasma

L’any passat es van registrar a Reus un total de 988 donacions de plasma, un augment d’un 60% respecte a l’any anterior, durant el qual se n’havien assolit 616. L’increment va superar les expectatives inicials, però encara no és suficient per cobrir les necessitats d’aquest component sanguini a Catalunya. Coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries, que se celebra del 22 al 28 d’abril, el Banc de Sang i Teixits fa una crida per superar les 1.000 donacions de plasma amb campanyes especials diàries.

«A Reus, volem arribar a 1.200 donacions aquest any, una xifra ambiciosa, però assolible gràcies a l’increment de conscienciació i a la participació ciutadana», assegurava Albert Soley, Cap Territorial del Banc de Sang al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. També explicava que «donar plasma és un procediment més llarg que donar sang, però amb una recuperació més ràpida, permetent donacions cada 15 dies».

L’objectiu és contribuir a la cursa de fons per arribar a les 50.000 donacions el 2025 que són necessàries per garantir els tractaments de milers de pacients que necessiten medicaments de per vida fets amb aquest component de la sang tan preuat.