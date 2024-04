Desmantellada la cúpula dels Latin Kings a Catalunya, amb seu a Reus

La Guàrdia Civil ha pràcticament desarticulat la banda juvenil dels Latin Kings a Catalunya arran d’una operació de la setmana passada amb 32 detinguts i 13 escorcolls a l’àrea metropolitana i el Camp de Tarragona.

L’organització s’anomenava Reino Hispano i estava formada per cinc «capítols» o grups territorials localitzats a Granollers, Rubí, Barcelona, Reus i Cubelles.

Un d'aquests «capítols», l'anomenat «Sagrada Família», situat a l'Hospitalet de Llobregat, va arribar a planificar un ajust de comptes amb armes de foc contra una altra banda rival com a venjança per l'apunyalament d'un dels seus membres. Tot i que finalment no van arribar a cometre l'acció, els agents han trobat evidències de la seva intenció de produir lesions greus o fins i tot la mort a alguna de les víctimes rivals.

La meitat dels detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs pels delictes d'organització criminal, coaccions, amenaces, estafa i tràfic de drogues. Entre els arrestats hi ha els dos màxims dirigents, així com càrrecs intermedis, membres de base i aspirants.

Segons el jutge de Reus que ha supervisat la investigació, aquesta organització portava a terme tant activitats criminals relacionades amb les lesions, amenaces, coaccions, homicidis i temptatives d'homicidi envers les persones, així com delictes de tràfic de drogues i contra el patrimoni. De manera organitzada i amb una marcada jerarquia, es distribuïen en diferents municipis.

També es constata que dins el grup Latin Kings hi ha un «gran nivell de disciplina, amb la finalitat de mantenir la cohesió interna i la submissió dels seus membres». Per aconseguir-ho, «imposen càstigs físics i l'exercici d'una pressió psicològica» per vetllar pels interessos del grup que «són superiors als interessos individuals dels seus integrants».

Per això, apunta l'escrit, que «és molt difícil abandonar el grup, una vegada s'ingressa», ja que segons el codi intern de la banda, això suposaria «rebre cops durant un temps determinat de mínim 30 segons o realitzar actes humiliants com obligar-los a fer flexions o altres exercicis físics similars fins a quedar exhaust», entre altres, davant la resta de membres del grup.

El líder de l'organització va ser detingut en l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas quan pretenia embarcar amb destinació a un altre país. En l'operatiu desplegat, amb més de 250 agents, es van realitzar 13 registres domiciliaris amb la confiscació de matxets, punyals, un táser, una pistola d'aire comprimit, elements identificatius dels Latin Kings com a collarets, vestimentes o banderes i diverses substancies estupefaents com a cocaïna, haixix, crack, èxtasi o marihuana.

