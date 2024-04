La CUP reclama que l'ICS absorbeixi el centre CMQ

El grup municipal de la CUP Reus demanarà, a través d’una moció per al ple d’aquest divendres, que el Centre Mèdic Quirúrgic (CMQ) s'integri a l'Institut Català de la Salut (ICS) perquè sigui un servei de titularitat, gestió i aprovisionament públic, tal com es va fer amb l'Hospital Universitari Sant Joan Reus.

«La setmana passada sortia a la llum el tancament de comptes del CMQ amb un dèficit de 463.000 euros, un fet que ens sembla irracional, tenint en compte que la major part del servei és privat», ha explicat Albert Moragas, representant de la CUP al Consell d’Administració del CMQ.

Els cupaires han recordat que la Sindicatura de Comptes de Catalunya afirmava, en el tancament de l’any 2018, que hi havia males pràctiques en l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR), cosa que en va propiciar l'absorció per part de l'Institut Català de la Salut.

En aquest mateix informe, també s'hi esmentava que el CMQ estava duent a terme unes pràctiques similars, que consisteixen a prestar serveis a empreses privades i treure'n un rèdit econòmic tot plegat fent servir un centre 100% públic, és a dir, les seves instal·lacions, personal i material. Per aquest motiu, Arnau Martí, regidor del grup municipal, ha destacat que un dels acords de la moció demana que la Sindicatura de Comptes de Catalunya fiscalitzi el CMQ i en faci un informe.

Martí també ha exigit el relleu de la gerència que es va contractar per posar ordre en les finances del centre. «Aquest càrrec té un sou de prop de 5.000 euros mensuals nets o, cosa que és el mateix, 80.000 € bruts que rep la gerent anualment. Més el percentatge d'aquest sou brut que representa el cost d'empresa real que paguem de les arques públiques, entre un 30 i un 37%; que aproximadament fa un total de més de 100.000 € anuals», ha explicat.

El regidor a especificat que «No demanem que el CMQ funcioni com a empresa i obtingui beneficis. Reclamem que la seva funció era la d'aconseguir un equilibri entre qualitat, servei i preu, la qual cosa no s'ha assolit amb la seva contractació. El nou càrrec de gerència hauria de treballar per l'absorció del centre per l'ICS».

