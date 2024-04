Reus intensifica la lluita contra les plagues d'insectes i rosegadors a la ciutat

L'Ajuntament de Reus, a través d'Aigües de Reus, ha adjudicat un nou contracte per intensificar les accions per al control de les plagues d’insectes (paneroles, mosquits, vespes, etc.) i rosegadors a la ciutat.

La inversió és la més elevada fins a la data, amb un pressupost de licitació de 237.160 euros l’any. A més, s'han posat en funcionament nous canals de comunicació que han de permetre una notificació més àgil i eficient de les incidències per part de la ciutadania.

El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Lokimica SAU, amb un import de licitació de 711.480 euros per un període de tres anys, i de fins a 1.328.096 euros si s’exhaureixen les dues prorrogues anuals possibles.

Entre les principals novetats del contracte, respecte a anys anteriors, hi ha la posada en marxa d’un call center, que ha de permetre la comunicació d’incidències durant les 24 hores del dia. En aquesta mateixa línia de treball, també es preveu la creació d’un enllaç a la plataforma d’Aigües de Reus que permeti la notificació telemàtica de les incidències que els reusencs hagin de comunicar en relació a la presència de plagues en barris i carrers.

«Volem millorar encara més l’atenció personalitzada perquè entenem el neguit de la ciutadania quan detecta plagues de rosegadors o paneroles als carrers i les places, i entenem que aquesta informació ens ajuda encara més a combatre les plagues i fer que el servei sigui més eficient», afirma el regidor responsable d'Aigües de Reus, Daniel Rubio.

Paral·lelament, el contracte preveu que es dupliquin els tractaments en les zones on hi ha més presència de plagues, i sobretot en els parcs i jardins de la ciutat i de manera preventiva. «És inevitable que les plagues es manifestin més quan fa calor, i la veritat és que l’augment de les temperatures i la sequera ens posa les coses encara més difícils, amb la qual cosa no hi ha altra solució que destinar-hi més recursos», afegeix el regidor.

Planificació i qualificació

El servei de prevenció i control de plagues està dissenyat de manera que es fa coordinadament amb les tasques de manteniment que Aigües de Reus ja du a terme de manera permanent a la xarxa de sanejament. La planificació que s’aplica de forma permanent té en compte diversos aspectes. En primer lloc, els cicles vitals i de reproducció de rosegadors i insectes, amb la qual cosa els tractaments són més intensos durant els mesos d’estiu.

En segon lloc, també es valora el nivell d’incidència de les plagues en els diversos barris de Reus. En aquest sentit, tant pel que fa a rosegadors com a insectes, el mapa de la ciutat queda dividit en zones segons quina hagi estat la intensitat de les afectacions al llarg dels darrers anys. Segons el nivell d’incidència en la presència de plagues s’actua amb major o menor intensitat en cadascuna de les àrees.

En tots els casos, els treballs per al control de plagues són duts a terme per personal qualificat, que extrema les precaucions per evitar que es produeixin situacions de risc tant entre el personal com entre la ciutadania. En aquest sentit, sempre s’intenta minimitzar al màxim l’ús de productes químics.

Aigües de Reus espera que aquesta intensificació dels controls pugui mantenir estables les poblacions d’insectes i de rosegadors a la ciutat, malgrat que les circumstàncies climàtiques adverses dels darrers anys (amb manca de pluges i augment de temperatures) han fet que les plagues tinguin l’ambient que els és més propici per proliferar.

