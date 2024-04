Reus, la futura ciutat de les papallones

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els alumnes de l’Escola Rubió i Ors reivindiquen novament la necessitat de la creació de més espais verds en la ciutat de Reus amb la inauguració del jardí de papallones que han treballat en els darrers mesos. Des de l’any 2022, l’escola porta impulsant un projecte educatiu amb la voluntat de conscienciar als més joves al voltant de la sostenibilitat.

«El setembre del 2022 vam fer una sortida per la ciutat de Reus per veure quina vegetació hi havia, i ens vam adonar que no en tenia, que era una ciutat grisa», argumentaven els alumnes en la presentació del projecte davant les autoritats municipals. Per aquest motiu, i després d’un treball exhaustiu d’investigació, el centre educatiu va decidir organitzar un espectacle artístic per a traslladar aquest missatge a la població i, més concretament, al consistori.

L’abril de 2023 els més de 400 alumnes de l’Escola Rubió i Ors van escenificar l’espectacle ‘Llavors...’ a la plaça Mercadal, amb la presència de l’equip de govern municipal d’aquell moment, i els van fer entrega d’un manifest «per una ciutat més verda i amb més vida». No obstant això, l’empenta tant de l’alumnat com del professorat no va acabar allí i, davant d’aquesta falta d’espais verds a la ciutat, van decidir començar creant-lo pel seu propi compte.

«Vam descobrir que podíem crear un jardí de papallones, que a part de crear un espai verd a la nostra escola, també contribuïa a la pol·linització i a l’augment de la població de papallones de la ciutat que s’ha vist reduïda», explicaven els alumnes, afegint que ja havien observat algunes papallones visitar el jardí al cap de poc temps després de la seva creació.

Deures per l’Ajuntament

D’aquesta manera, i després de mesos de treball per a conèixer què feia falta i què s’havia de fer per a crear aquest jardí, finalment el van poder inaugurar ahir amb la presència de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio. Una presència que des del centre van aprofitar per a reclamar al govern municipal una major implicació en la renaturalització de la ciutat. A més, també van demanar que el consistori tingués en compte a l’Escola Rubió i Ors pel projecte RENATUReus anunciat el passat mes de febrer.

Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 4,2 milions d’euros finançats pels fons europeus Next Generation per a la redacció i execució d’obres de naturalització de les escoles de la ciutat. Concretament, les seleccionades van ser Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny. «Ens agradaria que part d’aquests diners vinguessin a la nostra escola també, per a poder tenir un pati més naturalitzat», reclamaven els alumnes, reivindicant el projecte que portaven desenvolupant des de l’any 2022 a favor dels espais verds.

Davant d’aquestes demandes, l’alcaldessa va respondre que parlaran amb la resta d’escoles per a proposar fer jardins de papallones en aquestes. «I també intentarem que a part de les escoles, en diferents punts de la ciutat puguem fer racons per a les papallones. I que sapigueu que si d’aquí a un temps Reus s’ha convertit en la ciutat de les papallones, ha sigut gràcies a vosaltres», afirmava Guaita, reconeixent i agraint l’esforç per part dels alumnes.