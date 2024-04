Desmantellat definitivament el Cruyff Court de l’estació d’autobusos de Reus

El primer Cruyff Court de Catalunya, ubicat a Reus, ha passat a ser història. El desmantellament d’aquest camp de futbol d’ús lliure, inaugurat el 2009 a l’estació d’autobusos del barri del Carrilet, va començar el passat 8 d’abril tal com va avançar Diari Més. El terreny de joc amb les porteries i les tanques ha estat desmuntat i l’únic que queda és el mural de la paret amb el lema A la vida i l’esport joc net.

El Cruyff Court del Carrilet va ser inaugurat amb els objectius de fomentar l’activitat física i el joc entre infants i joves i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el treball en equip i la prevenció del sedentarisme i l’obesitat infantil, però és un camp que «no fa la funció que hauria de fer», comenta A.M., veí del barri.

Després d’observar «el mal ús continuat» i les «preocupants activitats» que s’hi duien a terme, una part significativa de la comunitat s’ha inclinat a favor de la seva eliminació, veient-ho com una mesura necessària per a restaurar la pau i la seguretat al seu barri. Roger Sánchez, un resident local, ha expressat preocupació per la seguretat, assenyalant que «el camp era un lloc insegur per jugar, amb evidències de vandalisme com ampolles trencades a terra».

Rosa Maria, una altra veïna, comparteix la preocupació per les destrosses i el soroll constant que procedia del camp, afirmant que «sempre està freqüentat pels mateixos, fent soroll i destrosses». Enia i Mireia, altres veïnes del barri del Carrilet, han adoptat una visió més equilibrada, reconeixent la importància del Cruyff Court com a espai d’esbarjo per als infants, «al final hi ha una part bona perquè els nens tenen on poder jugar», però també assenyalant els conflictes i la mala ubicació com a problemes greus: «No trobo que estigui ben ubicada aquí al mig d’una parada d’autobusos».

«Els nens estan jugant i, si la pilota es cola, surten corrents darrere d’ella i és molt perillós perquè no paren de passar vehicles just al costat del camp», comenten. «Tampoc fa falta desmantellar les coses, si ells creuen que està bé treure’l que sigui per a una altra cosa millor», afirma Carmen, veïna i comerciant del Carrilet. A.M. també ha expressat sorpresa pel desmantellament, destacant la manca de supervisió i la ubicació inadequada del terreny de joc. «Crec que el camp està mal ubicat», valora.

L’Ajuntament de Reus, juntament amb la Fundació Johan Cruyff ha justificat la retirada de les instal·lacions esportives argumentant que, en el seu estat final, podrien representar un risc per a la seguretat dels usuaris, tal com han detallat fonts municipals. A més, han assenyalat que el terreny de joc es trobava pràcticament en desús avui dia, ja que el Cruyff Court Sergi Roberto, inaugurat el 2019 al parc de Mas Iglesias, «ofereix millors prestacions de joc».