Gerard Pagès: «En els sectors del turisme i la indústria estem en una molt bona situació»

Quin és el perfil de les empreses que seran reconegudes el vespre del 15 d’abril?

«Nosaltres a PIMEC Baix Camp tenim diferents tipus d’empreses, de diferents sectors i activitats, aleshores el que hem fet és separar-ho per categories i hi haurà cinc guardons. A més, no ho hem volgut decidir només dins de la nostra organització. També han intervingut l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp, perquè volíem comptar amb altres visions».

Com espereu que es desenvolupi l’acte?

«En la jornada del dia 15 nosaltres el primer que farem és un reconeixement a tots els nous associats que rebran la placa commemorativa. Després procedirem a l’entrega dels cinc premis i, seguidament, una conferència a càrrec d’Antoni Cañete, president de PIMEC, amb motiu dels 50 anys de l’entitat».

Com d’important ha estat el paper de PIMEC en aquests darrers 50 anys?

«Hi ha una frase que sempre diu el president que és ‘activisme empresarial’. Si tu no estàs en un lloc, els llocs no queden mai buits, els ocupa algú altre. Fins ara les petites i mitjanes empreses no tenien representació en els òrgans de govern. Aleshores, sempre passava que les grans empreses eren les que prenien les decisions. Les necessitats que té una gran empresa no tenen res a veure amb el que necessita una petita empresa. Per tant, el que hem aconseguit és que les petites i mitjanes empreses estiguin en aquests òrgans i les lleis es facin pensant també amb elles. A Catalunya el 99,8% de les empreses són pimes. No té sentit que gairebé totes les empreses siguin pimes i que no estiguin representades dins els òrgans de gestió».

Quina és la situació de les pimes del Baix Camp?

«Nosaltres representem a molts sectors, per tant, és difícil generalitzar. Per exemple, en el turisme, en què tenim moltes empreses que hi depenen directament o indirectament. Per aquesta temporada d’estiu a la Costa Daurada s’esperen uns registres històrics. Com a resultat, en l’àmbit del turisme estem en una bona situació, però en el sector industrial també. Que una gran multinacional sud-coreana pensi en el Baix Camp per fer una inversió brutal en un sector com és el de components de bateries per a vehicles elèctrics significa que estem ben situats al mapa. On sí que tenim un problema i que s’ha agreujat amb el tema de la sequera és en l’agricultura. Els municipis que depenien de l’aigua del pantà de Riudecanyes que han patit, els avellaners s’han mort i les cooperatives estan pendents de veure com canvia aquest sector».

Com PIMEC pot fer costat amb aquest sector que pateix?

«Molta gent desconeix tots els serveis que ofereix PIMEC. Per exemple, quan fem els premis PIMEC, els diners que recaptem van cap a la Fundació PIMEC. Aquesta té diferents projectes on destina aquests recursos. Una d’aquestes iniciatives és oferir una segona oportunitat per a aquells empresaris que ho han perdut tot, pel motiu que sigui, i reprendre un negoci. Per tant, davant d’aquest canvi de cicle amb el tema de la fruita seca a la comarca, PIMEC està allí per ajudar a tots aquells empresaris que s’han vist afectats per la sequera».