Denuncien que la residència d'avis Horts de Miró de Reus s'enfronta a una «situació crítica»

Segons ha denunciat el sindicat de CCOO a través d'un comunicat, la Residència Horts de Miró de Reus es troba en una «situació crítica per als seus residents, famílies i treballadors». En un comunicat, el comitè explica que la residència podria veure ajornada la reobertura de la segona planta més enllà del 15 d'abril del 2024, quan es tenia previst l'obertura.

De fet, CCOO assegura que «la notícia del possible trasllat de residents de la residència ICASS ha paralitzat tot el procés i ha afectat negativament els treballadors actuals en no rebre l’augment contractual corresponent» i indiquen que «una reunió recent amb els treballadors ha revelat que la Generalitat només acceptaria obrir amb 5 places, i no amb 10 com estava previst, una proposta que el director assistencial i l'apoderada consideren inviable».

Per aquest motiu, el comitè manifesta que «amb una llista d'espera de 40 avis, i amb les persones treballadores que han d’ajustar-se a un calendari de treball setmanal que dificulta qualsevol conciliació familiar, la situació s'ha tornat insostenible. La plantilla no ha rebut augments en hores ni en salari, mentre que hi ha llocs de treball vacants que no s'estan ocupant».