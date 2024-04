El CSIF i l’Ajuntament de Reus arriben a un preacord per negociar

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El CSIF de Reus va desconvocar ahir a última hora la protesta prevista al Tecnoparc al migdia per protestar contra la «falta de voluntat negociadora de l’Ajuntament de Reus». Segons explica Ruben Ventura, president de la junta de personal de l’Ajuntament, van poder arribar a un preacord. «Quan vam anunciar la manifestació es va posar en contacte amb nosaltres el regidor de Serveis Generals, Manel Muñoz, i vam aconseguir tancar un preacord per asseure’ns a negociar i posar damunt de la taula les coses a millorar», explica Ventura, que afegeix que la primera reunió serà el dimecres 17 d’abril.

Ventura comenta que tenen fins a «50 punts a millorar per posar damunt de la taula». Entre aquests punts, assenyala alguns com una falta de personal dins del cos de la Guàrdia Urbana: «No compten amb el prou personal, no poden fer els descansos que els pertoquen i hi ha bastant de malestar dins de la plantilla». Una situació que també es reprodueix en el cas dels conserges. Ventura denuncia que aquests no poden descansar i que se’ls dificulta la conciliació familiar. Per una altra banda, assegura que donen aquest «vot de confiança a l’Ajuntament» però adverteix que «si el dia 17 veiem que la cosa no va a enlloc, l’endemà mateix portarem a terme accions».