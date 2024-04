La reusenca Ticnova compra Flytech i continua amb la seva estratègia de creixement al mercat

Ticnova, la companyia reusenca que té la cadena de botigues de proximitat d’informàtica i electrònica de consum més gran d’Espanya, ha tancat l'operació de compra i adquisició de Flytech, una empresa amb més de 35 anys d'experiència en solucions informàtiques i alta tecnologia per a grans comptes d'administració pública i el canal especialitzat de distribuïdors.

Flytech va ser la primera empresa a importar les solucions de Supermicro a Espanya i, actualment, segueix sent referent del fabricant pel coneixement del producte i pel servei de manteniment i garantia postvenda.

Aquesta operació de compra s'ha dut a terme en el marc de l'estratègia de Ticnova per al creixement del negoci B2B i de la política de diversificació als diferents mercats tecnològics on opera el grup iniciat l'any passat amb la compra d'Informàtica Amara. Així, amb aquesta segona adquisició, Ticnova ja es consolida com a referent al mercat de serveis tecnològics per a empreses, administració pública i centres educatius de tot Espanya, a més de reforçar la seva estratègia de diversificació als tres mercats on ja opera el grup: 500 punts de venda, el mercat professional i el canal online.

La previsió de Ticnova per al 2024 és que la xifra de negoci superi els 100 MEUR.

Ticnova

Ticnova és un grup amb seu a Reus que està especialitzat en botigues de proximitat en informàtica i electrònica de consum –de les ensenyes BEEP i PCBOX– que es caracteritzen per la seva proximitat, servei i qualitat. A més, compta amb una aliança estratègica i logística amb la cadena APP Informáàtica, gestionant en total més de 500 punts de venda.

Ticnova també té divisions especialitzades per a Centres Educatius, Empreses i Administració a les quals proporciona serveis i ofertes concretes, especialment gràcies a la seva pròpia fàbrica de PC, un referent al mercat nacional amb una capacitat de producció diària de 1.000 unitats.