El regidor José Ruiz Martínez s’afilia al Partit Popular de Reus

El regidor no adscrit del ple de l’Ajuntament de Reus José Ruiz Martínez va anunciar ahir la seva incorporació al Partit Popular. Ruiz va deixar de militar i de pertànyer al grup municipal de Vox el novembre passat, citant «manca de diàleg» com a raó principal. Com ell, altres exregidors de Ciutadans i afiliats de Vox d’arreu també han fet el pas d’anar al Partit Popular.

«Ens felicitem que facin aquest pas i que siguem el pal del paller del constitucionalisme aquí a Catalunya», afirmava Sebastià Domènech, regidor del PP. «Li donem la benvinguda, ell continuarà com a regidor no adscrit, com no pot ser d’altra manera, però sí com afiliat al Partit Popular i comptem amb ell per treballar, per tindre un bon resultat en aquestes pròximes eleccions», afegia Domènech.

Encara que l’organització local no permet que el regidor esdevingui membre del grup municipal del PP, Ruiz ha decidit apropar-se al Partit Popular abans de les pròximes eleccions al Parlament per mostrar el seu actual posicionament polític. Així, continuarà com a regidor no adscrit fins al final del mandat, tot i que s’espera que doni suport a les propostes del PP durant els plens.

Pel que fa a qüestions locals, el PP de Reus ha tornat a posar damunt la taula la planificació urbanística del barri de La Mineta. La portaveu Sílvia Virgili ha reiterat la necessitat de prioritzar l’ús residencial en aquesta zona i ha criticat la presència d’empreses industrials. A més, ha denunciat la poca amplada d’una vorera al carrer de la Mineta i ha demanat a l’Ajuntament que pinti un pas de vianants per garantir la seguretat dels vianants.