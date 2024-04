La demanda en primera opció del grau de Medicina de la URV s’incrementa un 21,24% en 4 anys

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut era el centre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que més peticions rebia per estudiar-hi el curs 2019-20. En la present edició, el lideratge no només es manté, sinó que s’ha reforçat. 743 estudiants van escollir en primera opció continuar la seva trajectòria acadèmica al campus situat al carrer de Sant Llorenç fa cinc anys i 891 ho feren el passat mes de juny, segons dades del portal de transparència de la institució.

L’opció predilecta continua sent el grau en Medicina, la demanda del qual ha augmentat un 21,24% en el citat període temporal (de 532 sol·licituds a 645, si bé el pic va arribar amb el curs 2022-23, amb 732). Cal recordar, però, que abans, només hi havia 125 places per als alumnes de primer. Es va acordar que les facultats havien d’augmentar la seva oferta per al curs 2023-24, de forma que, en el cas de la URV, es va arribar a 137 places. L’interès per Fisioteràpia també ha crescut notablement, en concret, un 34,81% (de 135 peticions en primera opció a 182), si bé els estudis en Nutrició Humana i Dietètica estan rebent menys demanda (de 76 a 64).

Més places MIR

La degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fàtima Sabench, recorda que Medicina «sempre ha sigut una carrera amb una nota d’accés molt elevada», tendència que s’ha accentuat en incrementar l’avaluació fins als 14 punts. Alerta, però, que això «no ens assegura que tinguem els millors perfils per poder exercir la medicina», atès que és una ciència «que treballa amb persones» i, per tant, «necessitem científics, però que siguin persones amb empatia, amb comunicació, que sàpiguen entendre les persones, que es posin al lloc de l’altre, que siguin compassius i humils...», enumera.

Sabench considera que s’hauria de posar la mirada més enllà de l’oferta de places a les universitats, és a dir, a les convocatòries de Metges Interns Residents (MIR). «Realment on hi ha el tap és amb els postgraus, pel que fa als especialistes», apunta. La degana comenta que, si bé es van incrementar les places MIR i ja s’ha arribat a les 8.700, són exàmens en què «es presenta molta més gent» i, en conseqüència, «per més metges que fabriquem, si després no tenen l’oportunitat d’exercir com a especialistes a la sanitat pública, comencem a tenir persones que volen marxar, i és natural». «No es tracta de tenir metges com a xurros, sinó que els que surten, que es puguin establir i formar de forma correcta», tanca. Afegeix que, en resum, s’haurien d’obrir més places MIR.

En paral·lel, cal recordar que la URV està cercant finançament per a traslladar la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Be- llissens. La previsió és que la construcció de la nova facultat costi entre 60 i 80 milions d’euros, de forma que la redacció del projecte executiu ja és una fase molt costosa. Sabench creu que la integració de les aules en un indret amb l’Hospital Universitari Sant Joan i el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut permetrà crear un «parc sanitari» que faciliti «el fluix de professionals i d’estudiants i la comunicació entre persones».