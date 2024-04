Treuen 300 dorsals més per la Cursa de les Dones de Reus, un cop exhaurits els 2.500 inicials

La 12a edició de la Cursa de les Dones de Reus tindrà lloc el 5 de maig. La cursa, que ja ha esgotat els 2500 dorsals inicials, posa a disposició a partir de les 12 hores d’avui, 11 d’abril, 300 dorsals més. En el decurs de la presentació s’ha mostrat la samarreta d’enguany, amb el color rosa com a protagonista com és habitual.

La Cursa de les Dones és una de les activitats esportives i solidàries més multitudinàries a la ciutat de Reus. Com en els darrers anys, tindrà sortida i arribada a la Plaça de la Llibertat i la distància a córrer serà de 5km per l’habitual circuit de les edicions anteriors.

La recaptació anirà íntegrament destinada a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. Una entitat sense ànim de lucre arrelada al territori des de fa 30 anys i al Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. L’objectiu és donar suport a malalts oncològics i als seus familiars, afavorir la educació en qüestions relatives al càncer i fomentar el voluntariat, entre altres.

Per a tots aquells i aquelles que no puguin participar a la cursa però vulguin deixar la seva aportació a la causa, s'habilitarà un any més el dorsal 0.

Com cada any també s’ha organitzat la cursa infantil a les 10:00h. Hi podran participar nens i nenes dels 4 fins als 12 anys. Les inscripcions són gratuïtes, amb donatiu i samarreta opcionals.

Prèviament a la sortida es farà una escalfament per a totes les participants, a la mateixa plaça.

Inscripcions i dorsal O

Les inscripcions i aportacions al dorsal 0 es poden fer a través del web www.cursadonesreus.cat. El preu és de 12€ per participant, i dona dret a la participació, dorsal personalitzat, samarreta tècnica, avituallament a l’arribada de la cursa, sorteig de material per a totes les participants, assegurança, cronometratge amb xip, premis per les guanyadores i animació de la cursa.

Recollida de dorsals

Els dorsals es podran passar a recollir pel polilleuger Alberich i Casas el divendres dia 3 de maig i el dissabte dia 4 de maig, en horari de 10h a 20h ininterrompudament. No es podran recollir el mateix dia de la cursa.

Degut a la bona rebuda que va tenir l’any passat, a l’hora de fer la recollida del dorsal es podrà deixar la signatura a la lona commemorativa de la cursa.