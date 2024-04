La pau al 112, més lluny que mai després de gairebé un any de conflicte i en la prèvia del 12-M

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El mes d’agost de 2023 esclatava el conflicte al 112 amb la vaga al servei de trucades del personal de Reus. Després de mesos de negociacions amb l’empresa que gestiona el servei, Ferrovial/Serveo, per aconseguir millores en les condicions laborals.

Des d’aleshores ha plogut i hi ha hagut moltes converses, els treballadors de Zona Franca es van afegir al mes de gener, però la conclusió de tot plegat és que la situació està igual o pitjor que en un inici. La cirereta del pastís va arribar el passat mes 13 de març quan Pere Aragonès convocava eleccions autonòmiques i qualsevol mena de resolució del conflicte quedava a l’espera del nou govern que, si tot va bé, hauria d’arribar a finals d’estiu.

El representant de la CGT del centre 112 de Reus, Martí Vallvé, comenta que els següents passos a seguir són «l’acció sindical i parlar amb la plantilla sobre quina estratègia seguir». Per aquest motiu, preveu que hi hagi una assemblea a finals del mes d’abril en la qual també es parlarà de futures concentracions.

«També és important, ara que entrem en campanya electoral, tornar a insistir als polítics amb el tema, tot i que fins ara tot hagi quedat en paraules boniques, però buides», retreu Vallvé. Per una altra banda, posa èmfasis en la situació complicada que viu ara mateix la plantilla: «Hi ha polítics i empresaris que tenen bones intencions, però no empatitzen amb el treballador. Et diuen que les coses en política van lentes, però aquí depenen sous de famílies de gent que està al límit. Hi ha molta gent amb baixes per ansietat i depressió».

A més, també comenta que «tot i que estem en vaga hem de garantir uns serveis mínims del 85%, però això no significa que fem el 85% de la nostra feina, sinó que fem el mateix amb menys gent». Per una altra banda, l’empresa, amb qui no han tingut gaire èxit negociant, els insta a desconvocar la vaga, ja que amb eleccions convocades no aconseguiran res. «Ara arriba l’estiu i tenen pressa, perquè és l’època de més activitat. Però continuem igual», critica el representant sindical.

Reclamacions per part dels treballadors

La llista de possibles millores pel que fa a la situació dels treballadors del 112 és extensa, però que en un inici resumirien en la internalització del servei. «Creiem que seria la manera amb la qual la Generalitat es prendria més seriosament aquest servei. No crec que l’empresa actual ho faci malament, totes ho farien igual de malament perquè legítimament busquen treure uns beneficis i aleshores no contracten prou personal, i això acaba repercutint negativament al servei cap al ciutadà», argumenta Vallvé, que afegeix que «si això fos de gestió pública, que ja se sap que no t’ha de generar cap benefici, hi podria haver tota la inversió que fa falta. A més, no demanem una cosa impossible, ja que fa uns 15 anys el servei era públic, però el van externalitzar».

Per aquest motiu, en l’anterior vaga de l’any 2022 es va aconseguir un acord parlamentari per a portar a terme un estudi que determinés si és «viable o no» internalitzar novament el servei. No obstant això, aquest informe encara no ha arribat després d’anys. «La directora de CAT112, Irene Fornós, ens ha anat donant llargues durant tot aquest temps», explica Martí Vallvé. «El novembre del 2023 vam aconseguir que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ens donés la seva paraula que els donaria una resposta sobre la internalització en dos mesos. Continuem esperant». Una situació d’emergència que no sembla tenir un final proper. I en aquest cas, no disposen d’un 112 al qual poder trucar i demanar ajuda.