L’Hospital Sant Joan de Reus incorpora la cirurgia robòtica Da Vinci

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha posat en marxa, recentment, la cirurgia robòtica Da Vinci, la plataforma més avançada del mercat. La versatilitat i tecnologia del nou robot permet dur a terme intervencions quirúrgiques de múltiples especialitats i, per als procediments indicats (unes 200 intervencions quirúrgiques per any), és més precisa que la convencional i menys invasiva. Això fa que es disminueixi el temps d’hospitalització i que la recuperació dels pacients sigui més ràpida i satisfactòria.

Tal com assenyala el Dr. Joan B. Comes, coordinador del Programa de Cirurgia Robòtica de l’Hospital, la incorporació de la cirurgia robòtica «representa una aposta decidida de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp per les noves tecnologies en l’àmbit quirúrgic i la millora del benestar dels pacients. Alhora, reforça el nostre paper de centre de referència a la demarcació, conjuntament amb l’Hospital Universitari Joan XXIII, i ens ofereix la possibilitat d’incrementar progressivament la cartera de serveis amb cirurgies més complexes».

Múltiples especialitats

El nou Da Vinci permet dur a terme intervencions quirúrgiques de múltiples especialitats com urologia, cirurgia de còlon i recte, cirurgia bariàtrica, cirurgia general, ginecologia, cirurgia toràcica o otorrinolaringologia.

El Da Vinci consta d’una consola del cirurgià, un carro del pacient i una pantalla des d’on es transmet tota la intervenció. Des de la consola, el cirurgià controla el carro on hi ha els quatre braços mòbils que sostenen l'instrumental amb què s'intervé el pacient.