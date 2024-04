L’Arxiu Municipal ingressa la documentació del Cor Eco de Clavé de Reus

L’Arxiu Municipal ha ingressat aquest dimarts el fons cedit pel Cor Eco de Clavé de Reus. Aquest destaca per la seva gran riquesa documental. Inclou gran diversitat de tipologies documentals i molts objectes que formen part de la memòria de l’entitat. El fons té un volum d’aproximadament 1,60 metres lineals i inclou documentació textual i fotogràfica, compresa entre els anys 1888 i 2007.

Es pot distingir un primer grup de documentació que fa referència a la constitució i organització de l'entitat. Un segon bloc el constitueix la documentació de caràcter administratiu i econòmic, com ara la correspondència, els oficis, les instàncies, les invitacions, els llibres de comptes, els rebuts, les factures, etc.

Un tercer grup estaria format per aquella documentació que fa referència a aspectes de comunicació i difusió de l'entitat: programes d'activitats i, sobretot, un gran volum de fotografies d'actes ben diversos, com ara les sortides, les celebracions, les inauguracions o els concerts.

En un quart bloc de documentació hi destacaríem les partitures, entre les quals trobem Els Xiquets de Valls de Josep Anselm Clavé, amb signatura del mateix autor, sardanes per a cor, caramelles i alguns balls de festa propis de l'època. Finalment, també hi ha publicacions com L'Aurora de Clavé i medalles, trofeus o cintes.

Del 9 al 19 d’abril es podrà visita la mostra documental del fons al vestíbul de l’Arxiu.

Repressa de publicacions

Aquest dijous, 11 d’abril, a les 18:00 h es presentarà el llibre Cor Eco de Clavé de Reus, de Glòria M. Arnavat Musté. Amb aquesta publicació, la número 17, es dona continuïtat a la col·lecció Publicacions de l'Arxiu Municipal de Reus, el darrer número de la qual fou publicat l'any 2011.