La fira de formació Camins d’FP torna a Reus el 18 i 19 d'abril

Reus acull els dies 18 i 19 d’abril la fira Camins d’FP, un esdeveniment d’entrada lliure adreçat a estudiants, famílies, persones treballadores en actiu i en atur, professionals i organitzacions del territori, que integra en un únic espai tota l’oferta de formació professionalitzadora del Camp de Tarragona.

El certamen, de caràcter itinerant, enguany s’impulsa des de Mas Carandell i la regidoria d’Educació i ciutadania de l’Ajuntament de Reus. Torna a la ciutat després de suspendre les edicions del 2020 al 2022 a causa de la pandèmia i de reprendre’s l’any passat a Tarragona.

Tot i liderar-se des de Reus, compta amb la coorganització dels consistoris de Tarragona, Cambrils, Valls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona, els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

A banda de les 10 entitats organitzadores, Camins d’FP, tindrà més de 40 expositors dels centres formatius públics, concertats i privats que imparteixen cicles de formació professional, programes de formació i inserció, certificats de professionalitat i cursos de formació professional per a l’ocupació en general, arribant al màxim de la participació.

La fira també compta amb el patrocini de les empreses Sorigué, el Port de Tarragona, l’Associació Provincial d’empreses del metall APEMTA, SIGNO i BIC.

Camins d’FP s’ubicarà a les instal·lacions de FiraReus Events, el dijous 18, en horari de 9.30 a 18 hores i el divendres 19, de 9.30 fins a les 15 hores. I s’espera superar les 1.500 visites.

Entre les novetats d'enguany hi ha que els estands s'organitzaran per sectors professionals. A més, a l’accés del recinte un equip de professionals de l’orientació oferirà orientació professional individual a qui ho sol·liciti, assessorament sobre el procés d’acreditació de competències, així com visites guiades a grups a les 10.30 i a les 16 hores.