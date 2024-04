L’antic Cruyff Court de l’estació d’autobusos serà desmantellat arran del seu deteriorament

La ciutat està a punt d’acomiadar-se del primer Cruyff Court instal·lat a Catalunya. L’Ajuntament de Reus i la Fundació Johan Cruyff han acordat desmantellar el camp de futbol d’ús lliure situat a l’estació d’autobusos, al barri del Carrilet, atès que «en l’estat actual podria suposar un risc per a la seguretat de les persones usuàries», segons especifiquen fonts municipals. Està previst que la intervenció comenci avui mateix, dilluns 8 d’abril. Addicionalment, les fonts recorden que, avui dia, el terreny de joc es troba «gairebé en desús», ja que va ser substituït pel Cruyff Court Sergi Roberto, que es troba al parc de Mas Iglesias, a tocar de l’Institut Roseta Mauri, «que ofereix millors prestacions de joc», afegeixen.

El Cruyff Court del Carrilet va ser inaugurat l’any 2009, amb els objectius de fomentar l’activitat física i el joc entre infants i joves i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el treball en equip i la prevenció del sedentarisme i l’obesitat infantil, així com promoure l’esport com un instrument de relació, socialització, inclusió i cohesió i una eina contra l’exclusió social —es busca prioritzar les zones desafavorides a l’hora de construir-hi les pistes—. Tot i que fou molt emprat en els seus primers anys de funcionament —es calcula que una vuitantena de persones feien ús diàriament de les instal·lacions durant els sis mesos inicials— i, fins i tot, acollí campionats, alguns veïns de l’entorn recorden que també generà problemes relacionats amb el soroll o l’ús a deshores. El terreny de joc estava obert a tothom, si bé entitats i centres educatius podien reservar l’espai.

El 2019, l’Ajuntament de Reus i la Fundació Cruyff van estrenar un nou camp de futbol, en aquesta ocasió, al parc de Mas Iglesias i apadrinat per Sergi Roberto, jugador del FC Barcelona —n’és l’actual capità— i nascut a la capital del Baix Camp. Més de 300 joves van participar en l’acte inaugural.

Avui dia, arreu del món hi ha gairebé 300 Cruyff Courts —petits camps de futbol d’ús lliure cofinançats per la Fundació Cruyff i les administracions locals— i més de 450 centres educatius s’han beneficiat del projecte Pati 14, que pretén impulsar la pràctica esportiva dels joves adequant aquestes àrees de lleure. L’Escola Rosa Sensat fou una de les escollides per formar part de la iniciativa.

L’entitat, fundada per l’exfutbolista neerlandès, dona suport i desenvolupa programes d’esport adaptat i de transformació social per a infants i joves amb necessitats especials arreu del món, per tal que puguin fer exercici i practicar esport. «Ens centrem en infants i joves per als quals l’esport no és una part garantida de les seves vides», destaca a través de la seva pàgina web. Ho fa mitjançant projectes esportius i la creació d’espais a l’aire lliure on poder dur-los a terme, tot proporcionant àrees de joc. Tal com promou la fundació, els Cruyff Courts i els Patis 14 s’han de regir per catorze principis coneguts com Les 14 regles de Johan Cruyff, entre les quals destaquen l’esperit d’equip, la responsabilitat, el respecte, la integració, la creativitat, la participació social, l’aprenentatge i la tècnica.