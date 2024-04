La Guàrdia Urbana de Reus engega una campanya per controlar les distraccions al volant

La Guàrdia Urbana de Reus durà a terme del 8 al 14 abril una nova campanya de de seguretat viària en coordinació amb el Servei Català de Trànsit dirigida a la vigilància de les distraccions al volant i, especialment, l’incompliment de les obligacions indicades per un semàfor.

L’objectiu de la campanya és la reducció del nombre de víctimes als accidents de trànsit, així com la gravetat de les seves lesions. Les distraccions en la conducció segueixen sent el factor concurrent més freqüent en els accidents mortals.

El cos policial desplegarà una vintena de controls en punts fixos als seus torns de matí, tarda i nit. Tanmateix, els agents també denunciaran les infraccions en dinàmic si detecten les infraccions durant el seu patrullatge. Es comptarà amb agents de paisà que alertaran de les infraccions observades per ser notificades a les persones infractores.

Malgrat que aquesta tipologia de campanya se centra habitualment en l’ús del telèfon mòbil, a instància del Grup de Treball de Directrius de les Policies de Trànsit de Catalunya de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, s’ha considerat oportú ampliar l'àmbit a les infraccions relacionades amb no respectar la fase vermella dels semàfors.

D’entre les infraccions en les què s’incidirà hi ha: portar el mòbil a la mà durant la conducció; no mantenir la pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció; fer servir, durant la conducció, dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà, o bé conduir i utilitzar cascos o auriculars; i incomplir les obligacions indicades per un semàfor en vermell.

Un dels principals motius que genera la distracció del conductor és la utilització del telèfon mòbil durant la conducció. L'ús multiplica per 4 el risc de patir un accident i el risc és equiparable a la conducció amb excés d'alcohol.