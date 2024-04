La història del Garito del Jazz de Reus

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En algunes ocasions per portar endavant un projecte només fa falta una mica de temps lliure i molta passió. És el cas del Pedro Aranda i el Jesús Serra, dos músics bojos pel jazz que, en jubilar-se, van decidir que no anaven a distreure’s donant menjar als coloms.

Van aconseguir un espai en una nau de Reus, hi van traslladar bona part dels seus instruments i equips de música i amb una mica d’inversió ho van convertir en un espai idoni per organitzar actuacions musicals. Aquest el van anomenar El Garito del Jazz.

«El novembre del 2021, quan ens vam jubilar el Jesús i jo, vam decidir crear un espai on si un amic necessitava assajar tingués un lloc», explica Pedro Aranda. No obstant això, el projecte no va quedar tan sols en això: «Al cap de poc vam comprar càmeres i aleshores va sorgir la idea de gravar vídeos per la gent», comenta el cofundador de l’espai, que assegura que en cap moment han cobrat res pel seu ús.

«Aquí han vingut a tocar músics tan coneguts com Toni Solà o Joan Terol i l’única condició és que els vídeos que es fessin s’han de quedar al canal del Garito del Jazz, perquè l’objectiu és donar suport al jazz local», sentencia el músic. A la vegada, assegura que encara que el projecte tingués molt d’èxit en un futur no buscaria monetitzar-lo: «No és l’objectiu amb el qual va néixer el garito», sentencia.

Festival de Jazz per Streaming

«Un dia va venir una amiga al ‘garito’ i en veure’l va dir que aquí es podia organitzar retransmissions en directe. Aleshores, ens va semblar una bona idea i vam veure que era possible així que endavant», explica el cofundador. «Nosaltres tenim un lema i és que: ‘El Garito del Jazz va amb el flow’», admet Aranda entre rialles sobre com el projecte ha anat evolucionant.

D’aquesta manera va néixer l’any 2023 la primera edició del Festival Jazz per Streaming amb la participació d’11 grups musicals de la demarcació de Tarragona. «L’experiència va ser molt positiva i per aquest motiu vam decidir repetir-ho enguany», afirma Aranda. A més, aquest esdeveniment va prendre un caire emocional important: «Un amic que ens va ajudar des del primer moment amb el ‘garito’, Chema Marcos, va morir l’any 2023 per una leucèmia i per homenatjar-lo dediquem el festival a ell», comenta. Enguany ja tan sols queda una sola actuació el 14 d’abril amb Cristina Guiu, qui també va ser encarregada de tancar l’edició de l’any passat, en un concert que servirà per recordar a Chema.

Tot un èxit de dades

Tot i que el mateix Aranda assegura que l’objectiu no ha estat mai assolir cap mena de dades d’audiència, també comenta que els ha agradat veure el que s’ha aconseguit fins ara. Per exemple, en el seu canal de YouTube compten amb més de 57.000 visualitzacions amb menys de dos anys d’activitat.

«Alguns vídeos tenen més d’un miler de visites, i per a aquests músics els sembla impensable omplir una sala amb 1.000 espectadors», destaca Aranda, que afegeix que els vídeos ja han servit perquè alguns participants «es donin a conèixer i puguin fer actuacions en diversos locals». Una mostra indubtable que l’objectiu final del ‘garito’ de promoure el jazz local ja és una realitat.