Intervenen setze tones de pèl·lets impregnats en cocaïna a dues naus industrials a Reus

Una operació conjunta de la policia nacional i els funcionaris de vigilància duanera de l'Agència Tributària ha acabat amb la intervenció de setze tones de pèl·lets impregnats en cocaïna d'una organització que operava en dues naus industrials a Reus. La investigació policial s'ha tancat amb cinc detinguts i el desmantellament d'un centre de processament de drogues sintètiques. En una de les naus, l'organització rebia els pèl·lets, on eren custodiats i assecats, mentre que a l'altra s'empaquetava i s'emmagatzemava la droga després de ser processada. En el registre també s'han intervingut cinc quilos de drogues sintètiques (speed i MDMA), 3.965 euros en efectiu, material per elaborar la droga, un camió i un cotxe d'alta gamma.

Segons la investigació policial, l'organització es dedicava al tràfic de drogues a gran escala i introduïa la substància estupefaent a través dels ports, simulant operacions legals de comerç internacional amb contenidors de pèl·lets. Aquest material però, estava impregnat de droga que es deixava assecar durant un període de tres mesos a l'interior d'una nau industrial, per posteriorment ser processada i extreta. A mitjan de l'any passat es va detectar l'arribada d'un carregament sospitós de pèl·lets, que va ser transportat fins a una nau industrial de Reus. Després de controls permanents al llarg de diversos mesos, es va poder constatar l'activitat que s'hi duia a terme i detenir cinc persones.

En l'operació policial a la primera nau industrial es van intervenir 920 sacs de pèl·lets, de divuit quilos cadascun, que sumaven 16.560 quilos. A la segona instal·lació es van localitzar cinc quilos de droga sintètica, així com maquinària utilitzada per processar-la. En el marc d'aquesta investigació, també es van registrar dos domicilis a Tarragona i Marbella on vivien els arrestats.