Protecció Civil desactiva la prealerta del Ferrocat per un atropellament a Reus

Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat activada aquest dissabte al migdia a causa de l'atropellament d'una persona entre Reus i Vila-seca. El tren ha estat aturat i la via ha estat tallada per ambdós sentits. Els trens han circulat per una via alternativa.

Els passatgers han pogut realitzar un transbordament sense incidències, però actualment els trens de les línies R-14 i R-15 encara circulen per la via 2.