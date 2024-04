Aigües de Reus detecta casos de pràctiques enganyoses per vendre aparells que purifiquen aigua

Aigües de Reus alerta que recentment ha tornat a detectar casos de pràctiques enganyoses que qüestionen la qualitat d’aigua que se subministra als domicilis amb l’objectiu d’induir a la compra d’aparells de filtratge que purifiquen l’aigua. En els casos de què es té constància, l’engany sempre té com a víctimes persones d’avançada edat que viuen soles. No és el primer cop que la companyia municipal surt al pas de pràctiques similars.

Són diverses les queixes que Aigües de Reus ha rebut durant les últimes setmanes. Segons expliquen diversos usuaris, els ciutadans de Reus reben als seus domicilis la visita de comercials (que en alguns casos afirmen representar Aigües de Reus) i proposen als ciutadans una suposada prova sobre la qualitat de l’aigua que és enganyosa en tots els casos i que acaba amb la recomanació d’instal·lar un aparell de filtratge que ells mateixos subministren, amb un cost de compra i instal·lació que, en alguns casos, s’eleva a fins a 7.000 euros.

Engany

Per fer la prova, els comercials se serveixen d’un kit que compara l’aigua osmotitzada amb aigua de l’aixeta. Mitjançant el kit en qüestió, els comercials provoquen l’electròlisi de l’aigua de l’aixeta, d’una banda, i de l’aigua filtrada per osmosi inversa, d’una altra.

En fer l’electròlisi, l’aigua tractada per osmosi (en no tenir pràcticament sals dissoltes i, per tant, molt baixa conductivitat), el corrent elèctric no circula i l’aigua queda inalterada. En canvi, quan es realitza la prova amb l’aigua de l’aixeta (amb sals dissoltes i una conductivitat més elevada), el corrent sí que circula i, com que un dels elèctrodes del kit és de ferro, s’oxida i produeix una gran quantitat d’òxid de ferro de color marró vermellós que, visualment, fa un efecte molt cridaner.

En tot cas, aquesta substància no prové de l’aigua sinó del propi elèctrode. No obstant això, els comercials, que tenen com a objectiu vendre l’equip d’osmosi inversa, expliquen a la ciutadania que el que observen és la contaminació dissolta que concentra l’aigua, cosa que és totalment falsa.

Aigua de qualitat

Daniel Rubio, regidor responsable d’Aigües de Reus reitera que l’aigua potable que subministra compta amb tots els estàndards de qualitat. «l’empresa municipal analitza diàriament la qualitat sanitària de l’aigua de la ciutat, la qual cosa implica que, al cap, de l’any es realitzen unes 24.000 determinacions analítiques, és a dir, que s’acaben avaluant fins a 24.000 dades que permeten valorar amb precisió la qualitat del servei».

El control de l’aigua per el consum humà està assegurada per l’autoritat sanitària corresponent i les dades i resultats d’aquest control es recopilen i es posen a disposició de la ciutadania mitjançant el web d’Aigües de Reus (www.aiguesdereus.cat) i del SINAC (Sistema Nacional de Aguas de Consumo: www.sinac.com).