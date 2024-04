Viure condicions adverses durant la infància pot alterar els gens

Un estudi liderat des de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), amb professionals de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i altres centres, ha permès identificar una alteració epigenètica al gen DDR1 —una modificació química de l’estructura de l’ADN— que es produeix quan a la infància o l’adolescència s’experimenten condicions adverses, com ara abusos físics, maltractament emocional o negligència en les cures bàsiques, i la persona se sent sotmesa constantment a un estat d’estrès.

Si bé aquestes alteracions són inherents a la transformació que l’organisme pateix al llarg de la vida, es donen amb més freqüència quan es viuen escenaris perjudicials. Prèviament, ja s’havia constatat que un dels desencadenants de malalties mentals com el trastorn bipolar és el desgast que implica travessar vivències d’aquesta mena. La identificació d’aquesta alteració epigenètica se suma a troballes similars fetes arreu del món, que poden representar un punt d’inflexió per a entendre els desencadenants del trastorn i l’abordatge que se’n fa.

L’avenç assolit amb aquesta investigació rau en el fet que pot contribuir que, en un futur, si els resultats s’acaben contrastant amb altres mostres, gràcies a una anàlisi de sang al pacient amb trastorn bipolar, es pugui determinar la gravetat d’aquesta modificació i que, per tant, els tractaments puguin ser millorats considerablement, essent més personalitzats i efectius.

Aquest estudi, conegut com a Bipogent, l’ha fet possible un equip d’investigadors de l’IISPV i l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, liderat per Elisabet Vilella, amb la col·laboració de dos grups de recerca del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, encapçalats per Edith Pomarol-Clotet i Eduard Vieta.

Per dur-la a terme, s’ha comptat amb la participació de 128 persones adultes amb diagnòstic de trastorn bipolar i 141 persones sense cap malaltia mental. Se’ls va fer un seguiment amb avaluacions clíniques i psicològiques i amb l’anàlisi de mostres de sang. «Sense la bona predisposició i la generositat d’aquests participants, l’estudi no hauria estat possible», expressa la doctora Vilella.

Què és el gen DDR1?

El DDR1 és un gen que exerceix la seva funció en una de les cèl·lules més importants del cervell: els oligodendròcits. Són les cèl·lules encarregades de recobrir les neurones amb mielina, una capa composta de lípids que ajuda a fer que la informació es transmeti de manera més ràpida i eficaç.

Estudis previs han demostrat que, en un percentatge entre el 60% i el 85% dels casos, l’aparició del trastorn bipolar es deu a factors genètics, fet que el converteix en una malaltia amb un elevat risc de ser heretada. Amb tot, també hi tenen un pes important altres variables, com les relacionades amb el medi ambient. Els resultats de la investigació han estat publicats a la revista Molecular Psychiatry, una de les més prestigioses en el camp de la psiquiatria.