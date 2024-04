Troben una persona morta a l'entrada d'una sucursal bancària a la Plaça Prim de Reus

Imatge de l'entrada a la sucursal bancària on han trobat l'home mort.Google Maps

Un home que sovint pernoctava a l'entrada d'una sucursal bancària situada a la plaça de Prim de Reus ha estat trobat mort a primera hora d'aquest matí de dijous pels empleats de la mateixa entitat que entraven a treballar segons ha publicat Reus Digital. El mateix mitjà ha revelat que fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat que el cadàver de l'indigent no presenta signes de violència.

De moment, es desconeixen les circumstàncies exactes de la seva mort, tot i que les primeres investigacions apunten a una mort natural. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir les causes del tràgic esdeveniment. Els serveis sanitaris desplaçats a la sucursal després de l'avís dels empleats només han pogut certificar la mort de l'indigent, sense poder fer res per salvar la seva vida.