Ensurt a Reus: eviten l'incendi d'una màquina de reparació de calçat al carrer de la Galera

Cinc dotacions de Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus s'han activat a les dotze del migdia per un possible incendi en un local de reparació de calçat del carrer de la Galera.

Quan han arribat els Bombers, els han explicat que han començat a sortir espurnes d'una de les màquines de reparació del local, situat en un edifici de tres plantes, i que han utilitzat un extintor per apagar-les. La màquina ja no treia espurnes però el local ha quedat afectat pel fum, per la qual cosa els bombers han procedit a ventilar-lo.

Els bombers han utilitzat una càmera tèrmica per comprovar l'estat de la màquina i han descobert que encara hi havia un punt calent, per la qual cosa procediran a desmuntar-la per apagar el foc calent i evitar que pugui produir-se un incendi. Cap persona ha resultat ferida.