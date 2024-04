Comitè d’empresa de Reus Net: «El servei de la brossa que s’ofereix és insuficient»

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els treballadors de la neteja de Reus es van manifestar ahir a la tarda davant l’Ajuntament per criticar la congelació del seu salari que els ha anunciat l’empresa. El president del comitè d’empresa de Reus Net, Miguel Pérez, explica que des de la companyia se’ls ha plantejat una «congelació salarial pels següents sis anys».

Per aquest motiu reclamen que aquesta se senti a negociar amb l’Ajuntament «per desbloquejar la situació». A la vegada, Pérez assegura que no han parlat encara amb el consistori, però «que estan disposats a parlar si els truquen».

A més, considera que el servei «és insuficient» i és un problema tant per als treballadors com per a la ciutat. El passat mes de febrer el ple municipal va aprovar un augment de més de mig milió d’euros a l’any del contracte de la brossa que arribaria als 11,6 milions d’euros. No obstant això, aquest fet sembla no haver resolt la situació.