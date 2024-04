El Cementiri General de Reus programa diverses activitats per la primavera

El Cementiri General de Reus organitza una nova edició del cicle d’activitats que sota el nom Primavera 2024 al Cementiri General de Reus que tindrà lloc els propers mesos d'abril, maig i juny. La iniciativa s’emmarca en la voluntat dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de divulgar el patrimoni històric, artístic i cultural d'aquest equipament funerari.

Les activitats que s'han programat per enguany inclouen una xerrada/reflexió sobre la memòria de la mort en un context històric de gran impacte com va ser la batalla de l'Ebre (10 d'abril, 19h.); la presentació d'un llibre recentment publicat amb el tema del dol perinatal con a fil conductor (24 d'abril, 19 h.); una xerrada sobre diferents aspectes de la riquesa natural d'aquest espai (16 de maig, 19 h.) i una interpretació musical amb un instrument especial com és el clavicèmbal amb peces dedicades a la primavera (20 juny, 19 h.).

Aquestes activitats es portaran a terme a la Sala El Bosquet, un espai que compta amb un aforament limitat. Per poder assistir-hi, caldrà inscriure's a la plataforma digital de l'Ajuntament de Reus al web del Serveis Funeraris Reus i Bax Camp a partir de demà, 4 d'abril.

El Cementiri General de Reus va ser guardonat recentment com a Millor Cementiri de l'Estat Espanyol per part de la revista Adiós i ha rebut també dues distincions més pel «monument» de les Fosses històriques i per les activitats de portes obertes que s'hi celebren. Uns guardons que tenen en compte les activitats de difusió i promoció del patrimoni artístic, històric i cultural com aquestes.