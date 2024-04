Els punts de recàrrega elèctrica als aparcaments municipals creixen fins a les 70 places a Reus

Reus Mobilitat i Serveis amplia la xarxa d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics a la xarxa municipal d’aparcaments. Els treballs, que està previst que s’enllesteixin al maig, compten amb un pressupost de 157.958 euros (IVA inclòs). En total, seran 26 nous punts de recàrrega, repartits entre els pàrquings de Passeig Prim, Pastoreta, Baluard, Carrilet, Llibertat i Oques. D’aquesta manera, l’oferta municipal augmentarà fins a les 70 places.

A més, s’aprofita per substituir 17 en ús per nous models. A la vegada, també s’implementa un sistema de guiatge per càmera a les places de recàrrega elèctrica del Carrilet, Llibertat i Oques, que permetrà un millor control en cas que l’usuari tingui alguna incidència a l’hora de recarregar el vehicle. El president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, assegura que «amb aquestes actuacions mantenim el compromís amb la millora i el manteniment dels aparcaments municipals i amb continuar oferint la màxima qualitat i serveis als usuaris».