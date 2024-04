Els botiguers obren el seu projecte de formació a altres empreses locals

La Unió de Botiguers de Reus (UBR), de la mà de Marketing Lab com a formador, va donar el tret de sortida el passat desembre a un ambiciós projecte: oferir formacions gratuïtes i subvencionades als comerciants. Fins a 15 cursos tindran lloc fins al setembre, de temàtiques diverses com el lideratge o la gestió de l’estrès. En els primers mesos, més d’un centenar de persones han estat instruïdes i s’han mantingut converses amb empreses perquè passin per les aules uns 550 treballadors més. La xifra, però, encara resta lluny de l’objectiu d’ocupar-ne 2.000. Per aquest motiu, s’ha decidit obrir portes no només als associats de la UBR, sinó també al teixit comercial del territori i de Catalunya —també hi poden accedir persones en situació d’atur—.

«Potenciar el teixit comercial de la zona és potenciar també la UBR», valora Jaume Casas, responsable i coordinador del projecte. Casas recorda que la prioritat continuarà sent omplir el nombre més gran de places possible amb els associats, atès que l’objectiu inicial és «que el teixit comercial de la UBR es vegi beneficiat d’una proposta formativa i de coneixement». Com que es va detectar que, en cas de seguir la progressió, no s’assoliria la fita dels 2.000 formats al setembre només amb els adherits a l’entitat, es va prendre la decisió d’obrir portes «al teixit empresarial del territori». Amb tot, Casas creu que no costarà cobrir l’oferta. «Un cop comenci a girar la roda, es vegi moviment en tots els sectors, s’impulsi el boca-orella, els objectius es compliran», assegura. En l’últim mes, la xifra de persones que han acabat una formació gairebé s’ha duplicat. També creu que nous associats s’hi adheriran gràcies a la figura d’una comercial que s’està apropant als botiguers porta a porta, més enllà de la difusió a través dels canals digitals.

El coordinador del projecte considera que s’està oferint un contingut «de qualitat i d’interès» i que alguns cursos, fora de la iniciativa de la UBR, tindrien valor de centenars d’euros. A més, subratlla les «facilitats i comoditats» que es proposen, com el fet que algunes classes es completen en línia i de forma asincrònica o la possibilitat d’anar «a casa» de les empreses o entitats de la zona que contactin amb ells per dur a terme els cursos per a la seva plantilla.

«D’aquesta manera, és aquí on es quedaran tots els coneixements actualitzats i de valor que oferim perquè, així, sigui el teixit comercial de Reus el que quedi com a punter a Catalunya i a l’Estat», destaca Casas. «Són formacions breus, de 30 a 60 hores, però són de moltíssima qualitat, i creiem que si el teixit comercial de l’entitat les completés, podrien fer quatre passes més enllà», afegeix.