La Diputació referma el compromís amb el projecte del Centre Catòlic de Reus

Tot i que l’Ajuntament de Reus i l’Arquebisbat de Tarragona han estat les cares visibles dels avenços que s’han anat produint, el projecte per a rehabilitar el Centre Catòlic i convertir-lo en un referent de les arts escèniques comptava amb una tercera pota: la Diputació de Tarragona. Malgrat les dificultats i els entrebancs per impulsar la reforma de l’espai per integrar-lo a la xarxa d’equipaments culturals municipals, l’ens supramunicipal reafirma que manté el compromís a finançar part del projecte. La sol·licitud de subvenció s’està «tramitant internament», comuniquen fonts de l’òrgan consultades per Diari Més, i, si es «justifica degudament», hauria de «tirar endavant».

Encara que les fonts no especifiquen la quantitat que aportarà la Diputació en el transcurs del projecte, la voluntat inicial era destinar-hi 375.000 euros del pressupost del 2023. Malgrat que, públicament, l’ens encara no havia refermat la seva implicació amb la rehabilitació de l’immoble del carrer de la Presó, l’Ajuntament donava per fet «el compromís per acompanyar-nos en el projecte», segons comentà el regidor de Cultura, Daniel Recasens, amb l’anunci del concurs de projectes que permetrà tenir un programa funcional definitiu per a l’equipament, si bé matisà que «no podem parlar per la Diputació sobre quin és el compromís formalment». El consistori hi dedicarà enguany 1,2 milions d’euros, atès el pla d’inversions.

Més enllà de l’exhibició

La rehabilitació del Centre Catòlic permetrà convertir-lo en un referent de les arts escèniques «que ens permeti fer tot allò que ara no podem fer de manera que voldríem», en paraules de l’edil Recasens. En concret, es buscarà que vagi «més enllà de l’exhibició», per exemple, habilitant un espai per a la preparació i el desenvolupament de produccions. Les obres de reforma està previst que comencin el 2025 i el preu de l’actuació es calcula que serà d’uns 3 milions d’euros. Un total de set equips d’arquitectes van presentar sol·licitud per participar en el concurs restringit de projectes en dues voltes per concretar una proposta d’intervenció.