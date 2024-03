El Tomb de Reus incorpora una ‘app’ de gestió de dades i clients

La regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, ensenyant els diferents apartats que hi ha a l’aplicació.Gerard Marti Roig

El Tomb de Reus ha presentat una nova plataforma lligada a una aplicació mòbil destinada a facilitar l’accés a promocions i informació rellevant dels establiments del centre de la ciutat, així com proporcionar una finestra virtual a l’agenda del territori, permetent als usuaris estar al corrent dels esdeveniments i activitats que es desenvolupen a Reus i voltants.

«Si volem atendre bé a les més de 500.000 persones que viuen a menys de 50 minuts de la plaça del Prim, hem de conèixer-les millor», va apuntar Jacint Pallejà, president del Tomb de Reus. Així doncs, es pretén transformar les dades digitals per fer-les arribar als establiments del carrer.

El Tomb de Reus va subratllar l’entusiasme a l’hora d’afrontar aquest repte, destacant l’ús de tecnologia digital Big Data, però adaptada al món físic: CMS (Gestió de Continguts), CRM (Gestió de Relacions amb el client) i comunicació segmentada automàtica. El projecte és finançat amb una subvenció de 32.000 euros dels fons Next Generation de modernització del comerç convocada pel Consorci de Comerç, d’Artesania i de Moda de la Generalitat.

La iniciativa inclou el llançament de la campanya Les Tómboles d’El Tomb, una eina que permet als clients participar en les diferents tómboles independents de cada establiment fins al dia 14 d’abril. Cada negoci oferirà els descomptes o regals que consideri i, a través de l’apartat Tómbola: jugar, podran llegir el codi QR que, en un paper, li mostra l’establiment i provar sort per guanyar els diferents premis.

Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, creu que «és boníssim que el comerç de Reus es modernitzi constantment, evolucioni a través de la digitalització i de la gestió de dades». «El que fem és millorar l’experiència no només de compra, que és la més important, sinó també millorar l’experiència de visitar la nostra ciutat», va tancar.

A banda de poder mirar els diferents premis i sortejos que hi ha, els usuaris podran cercar un producte en concret i veure l’establiment més a prop que tingui aquest article, perquè l’aplicació està geolocalitzada. Així també, es treballarà un vincle entre la ciutat i el territori a través d’una agenda sociocultural en col·laboració amb altres entitats, com ara el Centre de Lectura.

D’aquesta manera l’aplicació, segons els gustos i interessos de cada ciutadà, «ens permetrà enfocar directament la campanya cap al segment que volem, una campanya específica per a un cert tipus de gent», va comentar Pallejà. «Ja no volem estar dins del Tomb, sinó que sigui una aplicació de tot Reus, que sigui del territori, que la gent la pugui consultar com una agenda o qualsevol esdeveniment que pretengui ser inclusiva», afegí. La plataforma estarà disponible en tots els idiomes de la Unió Europea.