Prorroguen en quatre mesos el termini per enllestir el Centre Cívic Gregal de Reus

Els treballs continuen per deixar a punt un nou equipament social i cívic per a la ciutadania.Gerard Marti Roig

Les obres del Centre Cívic Gregal s’allargaran més del previst. La Junta de Govern Local ha aprovat concedir una pròrroga de quatre mesos a l’empresa adjudicatària per acabar els treballs constructius de l’equipament del barri de Niloga. En primer terme, la data marcada en el calendari per deixar-ho tot a punt era el 27 de març. Amb l’ampliació, el termini definitiu serà el 27 de juliol.

Tot i que l’avenç de la intervenció és constatable, encara queden tasques per completar. Fonts municipals assenyalen que un dels motius que ha portat a acceptar la pròrroga és «la complexitat de coordinar l’execució de les dues fases de l’obra —l’edifici i la urbanització de l’entorn— dutes a terme per dues constructores diferents».

També ha afectat en la consecució del calendari previst «la necessitat de coordinar les obres amb el període estival per interferir el menys possible amb l’activitat de l’Escola Maria Cortina». La intervenció de construcció de l’equipament ja havia superat el 65% d’execució a finals de febrer, mentre que les actuacions d’urbanització ja han arribat al seu final.

Els treballs per convertir el projecte en una realitat van donar el tret de sortida el febrer del 2023. El lot corresponent a la reforma de la nau de l’antic magatzem de vins del Palau Boule va ser adjudicat amb un termini d’execució de 14 mesos. El segon paquet, referent a la urbanització del voltant i amb un màxim de 4 mesos per portar-lo a cap, i que també va incloure la creació d’una nova plaça a la cruïlla entre els carrers de Castellvell i d’Antoni Gaudí, va arrencar el juliol, aprofitant l’aturada per vacances estivals de l’Escola Maria Cortina.

Els veïns del barri de Niloga esperen amb candeletes la inauguració de l’espai, que esperen que es produeixi a finals d’any, i creuen que esdevindrà un «pol d’atracció», en paraules del president de l’associació de veïns Reus Nord, Josep Ramon Ferré. Els treballs han de permetre construir un nou espai de referència per a la zona i per a la ciutat, que permeti potenciar els vincles entre la ciutadania, ubicar serveis municipals i de les entitats i ampliar l’oferta de cursos i tallers tradicional dels equipaments cívics.

L’edifici comptarà amb dues plantes. A la de l’accés principal, hi haurà la recepció, sales de reunions, despatxos, el bar —amb sortida a l’exterior—, espais públics, una habitació polivalent —que podrà funcionar de manera independent i ser utilitzada per les entitats i col·lectius del barri— i els serveis. Les escales i l’ascensor connectaran amb el primer pis, on es trobaran aules de formació, d’informàtica i de cuina, gimnàs amb vestidors, tallers, espais d’administració i d’entitats, espais de trobada sense ús específic, però que permetran estar-s’hi amb butaques i cadires, i serveis.