Desallotgen un edifici al centre de Reus per l'aparició d'una esquerda

Els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana de Reus van desallotjar dilluns un edifici al carrer de Vallroquetes per l'aparició d'una esquerda. Segons ha explicat Canal Reus, l'esquerda es troba a la paret mitgera entre els immobles dels números 12 i 14, fet que comportat la intervenció dels cossos de seguretat.

A més dels Bombers i els agents policials, fins al lloc es va desplaçar l'arquitecte municipal per fer una valoració inicial i evacuar els residents. Segons Canal Reus, el propietari dels baixos tenia previst fer-hi obres de reforma i, per això, es va instar l'empresa que apuntalés els pisos afectats per assegurar la zona i reparar les esquerdes urgentment. L'altre immoble afectat es troba deshabitat.

S'espera que els veïns puguin tornar a casa un cop es duguin a terme les reparacions.