Alumnes de l’Institut Josep Tapiró organitzen una cursa ‘plogging’ per recollir residus

Els alumnes de segon de Guia al Medi Natural i Temps de Lleure de l’Institut Josep Tapiró van organitzar una cursa de plogging el passat 1 de març. El plogging és una pràctica que combina l’exercici a l’aire lliure amb la recollida de residus.

Aquest projecte va néixer l’any 2021 per treballar conjuntament l’esport amb la socialització, la cooperació i el respecte per al medi ambient, i aquest any s’ha celebrat la seva 4a edició.

Les 4 classes participants es van dividir en 8 grups per, així, «recollir la màxima brossa possible», afegeix Anna Rovira, alumne de l’institut. «La ruta es va escollir pensant en quina seria la més adient per recollir més quantitat», tanca.